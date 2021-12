Ján Hrubala: Presun Špecializovaného trestného súdu len do Pezinka neprichádza do úvahy

Presun celého Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) do Pezinka a zrušenie jeho pracoviska v Banskej Bystrici neprichádza do úvahy ani v strednodobom časovom horizonte. Pre TASR to uviedol predseda ŠTS Ján Hrubala.

"Dôvod je jednoduchý. Každý z nás pojednáva v priemere polovicu našich pracovných dní. Samozrejme, práca sudcu je nielen o pojednávaní, ale aj o štúdiu spisu a písaní rozhodnutí, musíme však mať kde pojednávať," priblížil Hrubala. Budovu v Pezinku podľa jeho slov nevedia "nafúknuť" a zatiaľ ani prestavať spôsobom, že by tam bolo osem pojednávacích priestorov. "Dnes sú štyri v Pezinku a tri v Banskej Bystrici, kde bez problémov vieme pojednávať aj v priestoroch budovy Ústavu Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorá je oproti súdu. Osvedčila sa aj spolupráca s Justičnou akadémiou v Pezinku, ktorá nám v prípade potreby 'požičiava' veľkú sálu," dodal šéf ŠTS. Matúš Vallo o funkcii primátora: Je to na 24 hodín denne, 7 dní v týždni! Bude opäť kandidovať? Vlani presunuli rozhodovanie o väzbách z Banskej Bystrice do Pezinka. "Nebolo to prioritne o tom, že je v Pezinku sídlo súdu, i keď týmto presunom sa zjednodušila aj logistika celého procesu. Išlo hlavne o rozšírenie počtu službukonajúcich sudcov a aj o ich prirodzenú obmenu - nie preto, že by to 'starí bystrickí sudcovia' robili zle, ale preto, lebo to niektorí robili už viac ako desaťročie," podotkol Hrubala.