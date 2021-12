Dráma priamo počas najkrajších sviatkov v roku! Na jednej z bratislavských ulíc sa mala v skorých ranných hodinách ozývať streľba.

Ako informuje zoznam.sk, do jednej z luxusných haciend v Bratislave v skorých ranných hodinách vrazilo auto, ktoré prerazilo bránu a do domu vkročil muž so zbraňou. Následne mal spustiť streľbu. Jeho obeťou sa stala majiteľka domu.

Podľa ich informácií dom patril známemu mafiánovi Martinovi Mikulcovi, ktorý sa v lete v roku 2020 obesil. Obeťou má byť jeho bývalá družka Darina. Andrej, muž, ktorý mal strieľať, sa na mieste zastrelil.