Pred Štedrým dňom sa pripravte na poľadovicu, záveje aj sneženie: Kde napadne do 20 cm snehu?

Na západnom Slovensku sa môže tvoriť poľadovica, na severe môže snežiť a vytvárať sa môžu snehové jazyky a záveje.

Okrem toho sa na horách môže rozfúkať silnejší vietor. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.

Na poľadovicu si treba dávať pozor v celom Bratislavskom a Trnavskom kraji a tiež v niektorých okresoch Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja. "Predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (doprava, pohyb osôb, infraštruktúra - rôzne typy vedenia..)," pripomína SHMÚ. Výstrahy predbežne platia od 21.00 h do piatka (24. 12.) do 10.00 h.

V Žilinskom kraji treba počítať so snežením, miestami môže napadnúť desať až 20 centimetrov nového snehu. Výdatnejšie môže podľa meteorológov snežiť najmä v okresoch Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín, Čadca a Žilina. Výstrahy platia predbežne od 21.00 h do piatka do 15.00 h.



Pozor si bude treba dávať aj na snehové jazyky a záveje. Tvoriť sa môžu v Trenčianskom, Banskobystrickom, Žilinskom a Prešovskom kraji. Výstrahy platia predbežne od 21.00 h do piatka do 20.00 h.

Na horách Banskobystrického, Žilinského a Prešovského kraja sa môže rozfúkať silnejší vietor. V priemere môže dosiahnuť rýchlosť 70 kilometrov za hodinu, v nárazoch 110 až 135 kilometrov za hodinu. Výstrahy predbežne platia od 21.00 h do soboty (25. 12.) do 6.00 h.