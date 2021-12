Gastrosektor vníma otvorenie prevádzok ako svetlo na konci tunela: Požiadaviek máme viac!

Asociácia slovenskej gastronómie (ASG) žiada znížiť sadzbu dane z pridanej hodnoty (DPH) pre reštaurácie už od apríla budúceho roka.

„Zníženú sadzbu DPH vnímame ako pokovidové stimulačné opatrenie nevyhnutné pre opätovné naštartovanie celého segmentu,“ vysvetľuje prezident ASG Viliam Pavlovský. Okrem toho požadujú od rezortu práce a sociálnych vecí stopercentné preplácanie miezd pri poklese tržieb. Taktiež rokujú o zvýšení pomoci z Ministerstva dopravy a výstavby SR z aktuálnych 10 % na 20 %.

„Otvorenie gastro prevádzok od 3. januára 2022 je pre náš sektor konečne svetlo na konci tunela, o ktoré celý cestovný ruch bojoval. Jedným dychom však dodávame, že požiadaviek prežitia, o ktorých zástupcovia cestovného ruchu s kompetentnými rokovali, je viac. Každá jedna z nich je pritom kľúčová, ak chceme, aby celý segment mohol v nasledujúcom období prežiť,“ dodal Pavlovský.

Podstatným bodom rokovaní, ktorý môže výrazným spôsobom ovplyvniť ďalšiu situáciu v sektore, je podľa asociácie aj rokovanie o najhoršej možnej forme obmedzenia pre prevádzky fungujúce v gastre a cestovnom ruchu. Obmedzenie ich podnikania by už totiž v budúcnosti nemalo byť vo forme zatvárania prevádzok tak, ako to bolo doteraz. „Takéto opatrenie vnímame z pohľadu prevádzok konečne ako kľúčové. Dodnes totiž neexistujú žiadne dôkazy, ktoré by poukazovali na fakt, že by gastro prevádzky či iné zariadenia cestovného ruchu boli centrami šírenia koronavírusu. Ak budeme mať istotu, že budeme môcť v budúcnosti fungovať aspoň v obmedzenom režime, určite to vnímame ako výrazné zlepšenie. Žiadny sektor by totiž nezvládol prežiť pri viac ako 240-dňovom zatvorení,“ konštatoval Pavlovský.