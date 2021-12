Tvrdá kritika ministra Doležala: Sme absurdistan! Odmieta rešpektovať šikanu, obráti sa na súd

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina) rešpektuje Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), ale odmieta rešpektovať úradnícku šikanu.

Informoval o tom v súvislosti s rozhodnutím úradu, ktorý nariadil zrušiť súťaž Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., (NDS) na výstavbu úseku rýchlostnej cesty R2 Košice, Šaca - Košické Oľšany z formálnych dôvodov pre dve chýbajúce slová v zmluvných podmienkach. Ak podľa ministra neuspejú s odvolaním proti rozhodnutiu úradu, pripustil, že prípad dajú na súd.

„Nebolo by to prvý raz, keby sa ÚVO nedostalo do sporu s orgánom verejnej moci alebo verejnej správy v tom, že niekde niečo chýba,“ povedal Doležal vo štvrtok na sociálnej sieti. Podľa neho sa veľakrát stalo, že ak štátny orgán dal spor na súd, tak vyhral. ÚVO sa však podľa ministra vo veľa prípadoch spolieha na to, že obstarávateľ nemá čas a častokrát nemá na výber. „Čiže sa pokloní, zaplatí pokutu, aj keď vie, že má pravdu, len preto, že chce, aby sa niečo radšej obstaralo a prizná si chybu. V tomto prípade ja nie som ten typ, ktorý sa pokloní a povie, že rešpektujem blbosť,“ vyhlásil minister a zopakoval, že uvedené rozhodnutie úradu je hlúposť a nezmysel.

To, že úrad rozhoduje v nejakom duchu, podľa ministra ešte neznamená, že má pravdu. „Potrebujeme stavať R2, máme na to eurofondy, je to stavba pre občanov. ÚVO je tu pre občanov, tak nás, prosím, nešikanujte za dve slová, najmä keď máme pravdu a vy viete, že máme pravdu,“ podotkol rozrušene Doležal. Tvrdí, že majú veľa prekvapujúcich argumentov, ktoré teraz nevytiahne a použijú ich v odvolaní proti rozhodnutiu úradu. „Dúfam a verím, že odvolací orgán úradu rozhodne zmysluplne v kontexte udalostí. A keď nie, tak pôjdeme ďalej na súd. Sme absurdistan, budeme sa súdiť dva úrad kvôli tomu, že my chceme stavať a oni chcú dve slovíčka. Čo to je za nezmysel,“ spýtal sa minister. Môžu na to doplatiť Košičania, ktorí nebudú mať obchvat.

Minister Doležal ešte 21. decembra informoval o tom, že úrad nariadil zrušiť súťaž pre dve chýbajúce slová "alebo ekvivalent". NDS vyhlásila túto súťaž koncom roka 2018 podľa štandardov červeného FIDIC-u, čo je organizácia združujúca odborníkov v stavebníctve a určila štandardy pre stavebný sektor, ktoré popisujú vzťahy medzi obstarávateľom a zhotoviteľom. Podľa ministra neexistuje ekvivalent štandardu FIDIC.