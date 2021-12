Ortuť teplomera môže klesnúť až do -19 stupňov Celzia: Výstraha pre viacero okresov

Výstraha pred nízkymi teplotami platí vo štvrtok ráno najmä na severe Slovenska. Teploty môžu klesnúť až do mínus 19 stupňov Celzia.

Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.

Prvostupňová výstraha platí vo štvrtok do 10.00 h v okresoch Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Tvrdošín, Kežmarok, Poprad a Stará Ľubovňa. "Nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch. Očakávaný mráz nie je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý, ale môže spôsobiť poškodenie zdravia," spresnili meteorológovia.

Situácia na cestách

Všetky horské priechody (HP), diaľnice, rýchlostné cesty a cesty prvej až tretej triedy sú zjazdné. Na niektorých úsekoch je utlačený sneh alebo poľadovica. Vodičov o tom informuje Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.

Povrch vozoviek horských priechodov je väčšinou suchý alebo mokrý. "Okrem HP Huty, Fačkov, Dobšiná, Vernár, Podspády, Štós a Herlianske Sedlo, kde je utlačený sneh hrúbky od jedného do troch centimetrov," upozornili cestári.

Na HP Súľová a Grajnár je utlačený sneh do piatich centimetrov. Zľadovatený sneh v hrúbke od dvoch do troch centimetrov sa vyskytuje na HP Donovaly a Vrchslatina (II/529).

SSC ďalej informuje, že HP Príslop, Nitrianske Pravno, Fačkovské sedlo a Šútovce sú v zimnej sezóne uzavreté pre nákladné vozidlá nad 12 metrov.

Na niektorých cestách v hornatejších oblastiach sa vyskytuje miestami čerstvý, kašovitý až utlačený sneh od jedného do troch centimetrov, miestami až do piatich centimetrov hrúbky. Na obchvate Trstenej je v rámci rýchlostnej cesty R3 miestami kašovitý sneh do jedného centimetra.