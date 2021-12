TOP 14 otázok o Ježiškovi! Ako deťom vysvetliť Vianoce a kedy im povedať pravdu? Dôležitý postreh psychologičky

Aj tieto Vianoce budú poznačené koronou, hoci zrejme menej ako tie minuloročné.

To, čo zostalo po starom, sú deti a ich netrpezlivosť a zvedavosť. Korona-nekorona, pred Vianocami väčšina rodičov malých detí rieši dôležitú otázku – živiť alebo neživiť vieru v Ježiška? Ako odpovedať na otázky, ktoré sú čím ďalej tým premyslenejšie? Vaše dieťa kladie zákerné otázky a odpovede chce hneď. Ako sa vykrútiť?

Na mieste je v prvom rade otázka, či vôbec deťom kult Ježiška dávať. Väčšina psychológov sa zhoduje v tom, že je to dobrý zvyk. V dnešnej uponáhľanej, materialistickej dobe, keď sa rozprávky vytrácajú z našich životov, je to jedna z mála príležitostí, keď môže detská fantázia pracovať na plné obrátky. Je to niečo nadprirodzené, tajuplné, nemateriálne, niečo mimo nášho každodenného života.

A to deti určite potrebujú. „Všetci chceme veriť. Je to také magické, krásne. Nechajme im to,“ hovorí Gabriela Herényiová, detská psychologička. Možno vám napadne, či vo vás dieťa nestratí dôveru, keď raz zistí o darčekoch pravdu. Herényiová vysvetľuje, že na takýto strach nie je dôvod. Ak je vzťah s dieťaťom funkčný, nebude to vnímať ako klamstvo.