Minister Lengvarský uvoľňuje opatrenia: Reštaurácie otvárajú po Novom roku! Čo na to majitelia prevádzok?

Reštaurácie sa otvoria od 3. januára, budú fungovať na 50 % svojej kapacity a budú podľa všetkého pre očkovaných a prekonaných.

Taký je výsledok posledného plánovaného tohtoročného rokovania vlády. Ide pritom o kompromis medzi ministerstvom zdravotníctva, ktoré navrhovalo neskoršie otvorenie reštaurácií, a tlakom koaličných partnerov, ktorí by reštaurácie najradšej otvoril hneď. Presvedčí to prevádzkarov, aby neotvárali skôr, tak ako v zúfalosti zamýšľali? Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Na dátume 3. január sa dohodla vláda po týždňoch rokovaní. „Je to preto, aby sme ešte do konca roka čo najviac obmedzili kontakty. Máme v súčasnosti asi 180-tisíc ľudí v čakárni, ktorých chceme zaočkovať, hlavne booster dávkami, a potrebujeme nejaký čas na to, aby získali imunitu,“ vysvetlil Lengvarský.

Podľa neho zatiaľ stále nie je jasné, či budú reštaurácie fungovať v režime očkovaní a prekonaní, alebo budú môcť nakoniec púšťať iba očkovaných. Na druhej strane ministerstvo zdravotníctva pripúšťa, že tesne po Novom roku sa medzi prevádzky, ktoré budú môcť byť otvorené, zaradia postupne aj ďalšie typy zariadení, ako napríklad kiná či divadlá.

Minister hospodárstva Richard Sulík ešte pred rokovaním spomínal aj možnosť otvoriť reštaurácie hneď. „Máme menej ako 3 000 ľudí v nemocniciach, nie je dôvod na nič čakať, prevádzky trpia,“ vyhlásil šéf SaS. Igor Matovič reagoval, že aj on bol za skoršie otváranie. „Trochu sa obávam, že síce 3. januára otvoríme, ale o dva týždne ich zatvoríme,“ dodal.

Vítame to

Martin Novotný (47), majiteľ a riaditeľ Hotela Slovan, Tatranská Lomnica

- Vítame toto rozhodnutie, ale zatiaľ nevieme, za akých podmienok to bude možné a dokedy budeme otvorení.

Budeme to riešiť potom

Tibor Horváth, Fiesta, Komárno

- Momentálne máme veľa príprav s Vianocami a finišuje nám súťaž pre zákazníkov. Otváranie budeme riešiť, keď to bude v novom roku naozaj aktuálne. Ak budeme môcť v januári naozaj otvoriť, budeme radi a tešíme sa na klientov.

Pevný plán

Barbora Bednarik Benčíková (30), majiteľka reštaurácie Bokovka, Trnava

- Rok a pol nám nikto poriadne nepomohol a teraz je už na všetko neskoro. Museli sme sa prebojovať až sem sami. My sme jedna z najväčších spoločností, máme 400 zamestnancov a doteraz sme nikoho neprepustili. Teraz však je tak neskoro, že budeme musieť prepúšťať. Potrebujeme pevný plán, čo bude.

Kuchári sú pripravení

Alžbeta Gajdošová Keruľová, Staničný pivovar, Košice

- Naša reštaurácia je pripravená otvoriť interiér prevádzky ihneď 3. januára, samozrejme, podľa pravidiel, ktoré vláda v tomto prípade pre gastro sektor nastavila a teda v režime OP. Naši kuchári i celý personál boli pripravení nastúpiť v rámci otvoreného interiéru už aj na budúci týždeň, ale rešpektujeme rozhodnutie posunúť otvorenie až po Novom roku.