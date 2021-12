Chcel odísť z tohto sveta! Milan sa vystrábil z depresie: Plánoval, ako umrie, no potom sa všetko zmenilo

Našiel sa v remesle. Šikovný rezbár Milan (50) z Nižného Hrušova (okr. Vranov nad Topľou) trpel depresiami a povedal, že chcel ísť na púť do Jeruzalema, na ktorej chcel zomrieť.

Tvrdí, že zásah zhora mu dodal nový životný elán, vďaka ktorému sa pozviechal a rozhodol sa do konca života pomáhať. Milostivým samaritánom je už 8 rokov a za ten čas pomohol desiatkam rodín v núdzi. Vyzbieral pre nich tisícky eur, daroval im vlastnoručne vyrezané sošky anjelov a priviezol stovky kilogramov potravín a hračiek.

Na cestu samaritána Milana zaviedlo veľké životné utrpenie. Ako o sebe prezradil, ako chlapec bol veľmi chorľavý, čo z neho podľa vlastných slov urobilo depresívne dieťa. „To dieťa si neobľúbilo tento život, čo prišlo do takého štádia, že keď som mal 38 rokov, tak som chcel odísť z tohto sveta. Vymyslel som si, že pôjdem na púť do Jeruzalema a niekde na ceste hladný v zime spokojne zhyniem,“ povedal Milan.

Keď mu však bolo najhoršie, započul v sebe vnútorný hlas, že ako rezbár dostal veľký dar a má ho využiť na rozdávanie a šírenie radosti tým, ktorí nemali toľko šťastia ako on. „Rozhodol som sa, že než odídem, všetko, čo mám, rozdám. Pred 11 rokmi som sa teda vybral do rómskej osady Čičava, kde som oslovil rómsku komunitu a začal som domácich učiť, ako vyrezávať anjelov. Robil som to bez nároku na honorár,“ zaspomínal Milan.

Tento nezištný krok následne spustil sled udalostí a stretnutí, ktoré prinavrátili Milanovi chuť žiť. „Anjelov som rozdával a rozdávam ich dodnes, no niektorých som začal dávať do dražby a vyzbierané prostriedky venujem rodinám, ktoré to potrebujú,“ opísal rezbár s tým, že okrem anjelov robí aj srdiečka. Za 10 rokov, odkedy aktívne pomáha druhým, ich podľa jeho slov rozdal až 50-tisíc.

Stará sa aj o osamelých

Za tento rok stihol od sponzorov a darcov vyzbierať 20-tisíc, ktoré rozdal tým, ktorí to najviac potrebujú. „Všetky rodiny dôkladne overujem cez susedov a starostov,“ zdôraznil. Často sa však stretáva s pohnutými osudmi. „Pomáhal som rodine zaplatiť dlhy na elektrine a plyne, aby doma mohli mať opäť teplo,“ uviedol s tým, že má v poslednom čase plné ruky práce. „Idem na cestu po Slovensku. Nikdy neprídem s prázdnymi rukami, zakončil.

Pomáha nám s chorou dcérkou

Silvia Studentová (36), Dunajská Streda

- Milan je veľmi dobrý, srdečný, veľakrát nám pomohol, zvykol pre nás robiť aj dražby. Pre rodinu, kde je choré dieťa, je to veľká pomoc. Pomáha nezištne a z každej návštevy sa tešíme. Naša dcérka Karin (14) je úplne ležiaca, má svalovú atrofi u a potrebujeme pre ňu neustálu pomoc. Nosí nám oblečenie aj plienky.

Synovy v bdelej kóme nosí darčeky

Júlia (69) a Miloslav (73), Veľká Dolina (okr. Nitra)

- Náš syn Miroslav (52) je 8 rokov v bdelej kóme. Milan nám pomáha 6 rokov, je to zlatý človek. Nosí nám potraviny a jeho objatie nám dodáva veľa síl. Bez jeho pomoci by sme to ťažko zvládali, syn nehovorí, nechodí, ale všetkému rozumie. Za Milana sme mu strašne vďační.