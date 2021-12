Blaha reaguje na trestné oznámenie: Takto neúprosne zotrel poslanca Žiaka!

Poslanec Národnej rady SR Miroslav Žiak (SaS) podal trestné oznámenie na opozičného poslanca Ľuboša Blahu (Smer-SD).

Vo svojom profile na sociálnej sieti to Žiak odôvodnil tým, že sa Blaha vo svojich statusoch na sociálnej sieti dopúšťa trestných činov ohovárania a šírenia poplašnej správy.

„Verím, že sa pán generálny prokurátor SR bude zaoberať aj takýmto podnecovaním nenávisti ex offo, bez toho aby sme museli dávať trestné oznámenia,“ dodal Žiak.

Blaha v reakcii na to pre agentúru SITA uviedol, že celá situácia predstavuje mimoriadne vtipné vyústenie slovenského liberalizmu. „Kedysi liberáli bojovali za slobodu slova, dnes by v mene slobody najradšej každého s iným názorom zatvárali do väzenia. Takýchto trestných oznámení už na mňa bolo. Keď koaličným poslancom dochádzajú argumenty, myslia si, že im pomôže polícia. Je to trápne a detinské," vyhlásil poslanec.

Zároveň je toho názoru, že Žiak je ním posadnutý, v parlamente po ňom vykrikuje fekálne nadávky a dokonca ho v pléne obviňoval zo smrti jeho vlastného otca. „Ten pán nemá žiadnu morálku ani intelekt, nevidím dôvod, aby som sa s ním zahadzoval. Ak ma za moje ľavicové názory chcú zavrieť, nech sa páči, fašisti to tak vždy robili," uzavrel Blaha.