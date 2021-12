Reforma nemocníc so sebou prináša viaceré zmeny: Takto zasiahne ambulantnú sieť

Na Slovensku sa zavedie nový spôsob definovania minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých, ako aj pre deti a dorast.

Prináša to zákon o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorý obsahuje aj reformu nemocníc. V stredu ho podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. TASR o tom informoval jej hovorca Martin Strižinec.

Nová legislatíva má zlepšiť situáciu s nedostatkom lekárov pre obyvateľov v miestnej dostupnosti na úrovni okresov. Zmeny v praxi by mali občania pocítiť od roku 2023.

Ambulantná sieť sa má definovať na základe určených parametrov, výsledky sa majú monitorovať a vyhodnocovať pravidelne. Parametrami majú byť počet obyvateľov, ktorí nemajú zabezpečenú miestnu dostupnosť, ďalej kapacitná priepustnosť a demografická štruktúra lekárov. Vzniknúť tak má klasifikácia okresov na zabezpečené, rizikové, rizikovo nedostatkové a kriticky nedostatkové.

Rezort zdravotníctva má tieto informácie poskytnúť lekárom, ktorí by mali záujem o zriadenie novej praxe. Napomôcť to má k rozhodnutiu, kde si zriadia ambulanciu. Prospech z toho majú mať aj vyššie územné celky. Rezort očakáva, že by sa z nich mohli stať koordinátori siete poskytovateľov ambulantnej starostlivosti.

Zavedie sa tiež možnosť finančnej podpory na zriaďovanie nových ambulancií v nedostatkových okresoch formou jednorazového príspevku v sume približne 60.000 eur, ktoré majú smerovať z plánu obnovy a odolnosti. O ten by sa mohli uchádzať aj úplne noví lekári, ale aj existujúci poskytovatelia, u ktorých sa zamestná nový lekár, ktorý ešte nemá záujem zriadiť si vlastnú prax. Rezort verí, že tento krok podporí mladých lekárov po ukončení štúdia, aby sa vrátili do svojho rodiska alebo do iných nedostatkových či rizikových regiónov.

V ďalších fázach zavádzania reformy sa má riešiť podpora všeobecných ambulancií pre existujúcich poskytovateľov a definovanie novej koncepcie všeobecného lekárstva. Priniesť má rozšírenie kompetencií všeobecných lekárov aj sestier, či napríklad zníženie administratívnej záťaže.