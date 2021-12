Predseda predstavenstva NDS o dokončení diaľnice D3: V ktorom roku je to reálne?

Dokončenie celého úseku diaľnice D3 môže byť reálne v roku 2029.

Na brífingu v Kysuckom Novom Meste to v stredu uviedol predseda predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Juraj Tlapa. Pripomenul, že tri diaľničné úseky D3 sú aktuálne v štádiu posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktoré skončí v roku 2023. "Z neho vyplynú povinnosti, ktoré budeme musieť zapracovať do projektovej dokumentácie. Je reálne, že na konci roku 2024 alebo na začiatku roku 2025 sa môže pristúpiť k verejným obstarávaniam. Ak sa to podarí tak rýchlo, ako pri privádzači do Kysuckého Nového Mesta, tak v roku 2026 sa môžu všetky tri úseky stavať," povedal Tlapa.

Podľa štátneho tajomníka Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Jaroslava Kmeťa je D3 prioritnou stavbou na financovanie z Kohézneho fondu. "To obdobie sa začalo v roku 2021 a končí sa v roku 2027, čerpať sa bude dať až do roku 2029. Ale myslím si, že ak budú pripravené všetky zvyšné úseky, tak majú zabezpečené financovanie z európskych peňazí," doplnil.





Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová ocenila spustenie výstavby privádzača D3 Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto. Nadmernú dopravnú záťaž na Kysuciach však podľa nej vyrieši iba diaľnica D3. "Uvedomujeme si, že pri výstavbe privádzača dôjde k obmedzeniam. Ale inak sa to nedá zvládnuť. Preto sme uvítali ochotu MDV aj železníc posilniť vlakové spojenia. Aj keby sme chceli posilniť autobusové spoje, je to zbytočné, lebo naozaj stoja v zápchach. Takže, jedinou cestou ako pomôcť ľuďom, dochádzajúcim za prácou, je posilnenie vlakovej dopravy," skonštatovala.