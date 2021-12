Stopka predaju živých rýb?! Cesta kapra na stôl je obzvlášť krutá, slová aktivistu vami otrasú

Skupina aktivistov spustila petíciu za ukončenie živého predaja kaprov, ktorá má podľa prvotných reakcií politikov veľkú šancu pretaviť sa do zmeny pravidiel aj našich sviatočných zvykov. Čo žiadajú aktivisti a ako na ich požiadavky reagujú politici a obchodné reťazce?

Nie je nikdy ľahké vzdať sa tradičných zvykov, ktoré pretrvávali po desaťročia. Živý kapor niekoľko dní plávajúci vo vani je alebo bol pre mnohých ľudí neoddeliteľnou súčasťou Vianoc. Málokto si doteraz uvedomoval utrpenie, akému je náš tradičný vianočný pokrm vystavený dlhé týždne či mesiace pred usmrtením, no aktivisti zo združenia Humánny pokrok sa to pokúšajú zmeniť. "Predaj živých kaprov je praktika, ktorá je voči tým zvieratám nesmierne krutá. A pritom je to niečo, čo vieme ukončiť bez toho, aby sme akokoľvek nabúrali nejaké vianočné tradície. Žiadame, aby sa skončila tá najkrutejšia časť celého toho procesu, a to je práve živý predaj," hovorí pre Nový ˇČas šéf organizácie Martin Smrek.

Spolu s priateľmi nedávno spustil petíciu proti živému predaju kaprov, pod ktorou je momentálne už takmer 6 000 podpisov. Inšpiráciu pritom aktivisti čerpajú z Poľska, kde sa veľká väčšina miestnych obchodných reťazcov sama zaviazala k potieraniu týchto krutých praktík už pred minuloročnými vianočnými sviatkami. Viedlo ich k tomu podmienečné odsúdenie troch zamestnancov supermarketu za to, že kapry držali v nádobách bez vody a predávali ich v plastových taškách. To, čo je v Poľsku postihované a odsudzované, je pritom u nás zatiaľ bežnou súčasťou Vianoc.

"Spotrebiteľské správanie v Poľsku až donedávna zodpovedalo tomu, ako je to na Slovensku. Podarilo sa im tú tradíciu ale posunúť smerom, kde si uvedomili, že tie vianočné tradície sa jednoducho nedajú spájať s odrezávaním hláv a kuchynskou linkou zaprskanou od krvi," pokračuje Smrek. Zabíjanie kaprov v domácom prostredí odsudzuje aj poslankyňa OĽaNO Romana Tabak, ktorú k tomu vedú aj negatívne spomienky z detstva. "Moja mama kupovala kapra a doma ho zabíjala pred deťmi. Mala som z toho dosť veľkú traumu, ja by som to svojmu dieťaťu nikdy neurobila," spomína Tabak.

Napriek tomu si myslí, že keď chceme riešiť krutosť páchanú na zvieratách, začať by sa malo inde. "Je neskutočné, čo tie zvieratá podstupujú a čo im robia pre kožené výrobky alebo testovanie na zvieratách - týmto by sa malo začať, a nie rybami," myslí si Tabak. Na predaji kaprov sa jej nepáči práve to, že aktuálne zvyklosti spôsobujú deťom podobné šoky, aké v detstve zažívala ona. "Mali sme ho vo vani, týždeň sme s ním boli, dali sme mu meno, a potom v deň Vianoc ho mama pred nami zabila," spomína poslankyňa.