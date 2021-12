Publicista Hrabko o opatreniach, omikrone aj slovách Čaputovej: Čo by vláda rozhodne nemala robiť!

Hoci počty pacientov v nemocniciach i denné prírastky nakazených s ochorením Covid-19 aktuálne klesajú, predvídavá vláda by sa, aj po skúsenostiach z minulého roka, s uvoľňovaním opatrení neponáhľala.

V diskusii v TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko. „Čísla idú zatiaľ dole, ale už vidíme za obzorom, že tam už rastú s inou mutáciou vírusu a nie je dôvod predpokladať, že sa Slovensku vyhne,“ povedal na margo variantu omikron. Upozornil, že vianočné sviatky sú každý rok spojené s príchodom množstva ľudí zo zahraničia. Opatrenia by preto Hrabko neuvoľňoval, naopak, sprísnil by ich po vzore Rakúska.

Vláda podľa neho nereaguje na vývoj pandémie rýchlo a flexibilne, ale často skôr chaoticky. „Za rýchlosť konania nepokladám, ak vláda schváli uznesenie, ktoré začne platiť hneď na druhý deň a nikto sa na to nestihne pripraviť. To sa týka aj vyhlášok hlavného hygienika,“ doplnil Hrabko.

Na margo výzvy prezidentky Zuzany Čaputovej na silnejšie politické líderstvo, Hrabko poznamenal, že je to jednoducho jej pohľad na situáciu. Pripomenul, že popri pandémii koalícia neustále rieši aj vnútorné problémy. „Veď tu máme vládnu koalíciu s ústavnou väčšinou poslancov. A dnes je pomaly ohňostroj, keď sa vôbec v parlamente schváli obyčajný zákon,“ konštatoval.





Schválenie legislatívy k zdravotníckej reforme a reforme národných parkov bez hlasov hnutia Sme rodina bolo podľa neho úspešné len za cenu prijatia veľkého množstva pozmeňovacích návrhov. Upozornil, že schválenie je pri akejkoľvek reforme iba prvý krok. „Možno sa ukáže, keď sa budú mať reformy realizovať, že sa realizovať nebudú, alebo len čiastočne.“

Na vyhlásenie lídra Sme rodina Borisa Kollára, ktorý chce organizovať okrúhly stôl k zmene ústavy tak, aby umožňovala skrátenie volebného obdobia parlamentu referendom alebo ústavným zákonom, Hrabko reagoval, že je to populárna téma, na ktorej sa dajú získavať preferencie. Rozhodnutie Ústavného súdu ÚS SR, podľa ktorého to v súčasnosti ústava neumožňuje, považuje Hrabko za veľmi nešťastné a bude mať podľa neho ďalekosiahle následky. Nemyslí si, že politici situáciu dobrovoľne zmenia. "Hoci sľubovať to budú. A niet tej sily, ktorá by ich k tomu prinútila,“ uzavrel.