Občianske združenie sa ohradzuje proti tvrdeniam developerov: Kritika nie je na mieste!

Občianske združenie Národné kultúrne a kongresové centrum (OZ NKKC) sa ostro ohradzuje proti tvrdeniam, že výber developera, ktorý nové reprezentatívne kongresové centrum v Bratislave postaví, robilo netransparentne.

Do víťaza súťaže, firmy Immocap, sa minulý týždeň pustil dokonca aj minister financií Igor Matovič (OĽaNO), ale aj dvaja neúspešní súťažiaci JTRE a Incheba. Svorne tvrdia, že celý proces výberu bol vopred pripravený práve v prospech Immocapu.

Štúdiu uskutočniteľnosti k projektu nového kongresového centra v Bratislave dostalo za úlohu vypracovať Občianske združenie NKKC, a to na základe uznesenia súčasnej vlády zo septembra 2020. Inak by štúdiu musel robiť samotný štát. Záver pracovnej skupiny znel, že ideálnym uchádzačom je spoločnosť Immocap, ktorá by nové centrum postavila na mieste dnešného Istropolisu. Spoločnosti JTRE a Incheba, ktorých projekty vo výbere neuspeli, označili celý proces za podozrivý, netransparentný a vopred pripravený. V podobnom duchu sa vyjadroval aj minister financií Igor Matovič, ktorý odmietol finančnú podporu tohto projekt na základe nepodložených tvrdení o prepojení OZ NKKC a Immocapu. Predstavitelia OZ NKKC však tvrdia, že počas celého procesu transparentne komunikovali so zúčastnenými subjektami. Zdôrazňujú, že na metodológii a znení odbornej štúdie spolupracovali s Útvarom hodnoty za peniaze a Inštitútom kultúrnej politiky.

Hrá sa o veľké peniaze

Rozhodujúcu úlohu pri výbere zohrala najmä rýchlosť dostavania, kvalita a synergia, keďže Slovensko bude už v roku 2030 predsedať Rade EÚ. „Projekt Incheba bol z hľadiska rozpracovanosti z troch finálne hodnotených projektov najmenej pripravený. Mal veľmi pôsobivo prezentovanú vizuálnu stránku bez toho, aby bolo možné objektívne hodnotiť základné parametre projektu ako takého. Projekt Nové LIDO spoločnosti JTRE z hľadiska funkčnosti a prepracovanosti spĺňal náročné kritériá, bol však situovaný do lokality, ktorej v súčasnosti chýba a aj v najbližšej budúcnosti bude chýbať základná infra­štruktúra,“ vysvetľuje dôvody rozhodnutia architekt Peter Beňuška, ktorý sa podieľal na hodnotení projektov. Má za to, že pri projektoch takéhoto významu by štát mal prihliadať najmä na kritérium efektivity a najlepšej hodnoty za peniaze v danom čase. „A tieto kritériá najlepšie spĺňa práve projekt Nový Istropolis,“ dodáva Beňuška. To, či nové kongresové centrum nakoniec postaví firma Immocap na mieste dnešného Istropolisu, však zatiaľ nie je isté. Posledné slovo bude mať vláda. Konečná výška štátnej pomoci závisí od posúdenia Európskou komisiou.

Domácu úlohu sme si splnili

Martin Valihora, člen OZ NKKC, hudobník a producent

- Celá naša iniciatíva vznikla z čistého, autentického pocitu robiť svoju prácu na úrovni európskych štandardov. Celý proces bol veľmi náročný a vyžadoval si mnohé kroky. Kto si myslí, že má k tomu čo povedať, mal by si najskôr niečo také vyskúšať. Takýto projekt nie je ziskový a nie je preto ľahké nájsť partnera, spôsob financovania či fungovania. Mať kvalitné kongresové centrum by malo byť hlavne v záujme samotného štátu. S vládou sme aj po celý čas komunikovali, všetky procesy sme dodržali. Svoju domácu úlohu sme si splnili. Pre mňa ako reprezentanta kultúrnej obce boli hlavné kritériá blízkosť k centru a aby išlo o priestor, ktorý by bol zároveň aj mestskou platformou, kde sa ľudia budú cítiť dobre. Projekt Istropolis je z tohto hľadiska najlepší.

Je to dobrá správa pre kultúru

Peter Lipa, spevák

- Ak vznikne takáto budova, tak to bude veľká radosť pre všetkých kultúrnych ľudí nielen v Bratislave, ale aj na Slovensku a dúfajme, že aj v okolí, lebo tá situácia je čím ďalej horšia a nemáme v Bratislave vhodné priestory na usporadovanie veľkých kultúrnych akcií.

Inšpirujme sa v zahraničí

Václav Mika, generálny riaditeľ Slovakia Travel

- Keď hovoríme o cestovnom ruchu, tak nemôžem dať ani iné vyjadrenie ako to, že kongresový turizmus je osobitná kategória. Vznik kongresovej infraštruktúry, ktorú možno podporovať marketingovo, je naša práca. V zahraničí takéto centrá existujú, vznikajú s podporou štátu a kongresový turizmus patrí k najvyspelejším formám cestovného ruchu.