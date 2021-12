Sprísni Slovensko cestovné obmedzenia?! Matematik hovorí o veľkom strašiaku

Nebezpečný variant omikron k nám vo väčšom množstve zrejme prinesú Slováci zo zahraničia, ktorí na sviatky pricestujú domov.

Na tom, že ide o veľmi pravdepodobný scenár, sa zhodujú mnohí odborníci. Viaceré krajiny vrátane Rakúska, Holandska či Izraela tak sprísňujú svoje vlastné opatrenia pre návrat ľudí zo zahraničia. Slovensko však zatiaľ v prípade omikronu nezasahuje napriek výzvam a odporúčaniam expertov.

Rakúsko, Česká republika, Nemecko, Francúzsko, ale aj Izrael či Thajsko. Všetky tieto a mnohé ďalšie krajiny sa snažia oslabiť príchod variantu omikron na svoje územie aj pomocou výrazného sprísňovania cestovných opatrení. Viacerí odborníci už dlhšie upozorňujú aj na konkrétne spôsoby či cesty šírenia, ktorými sa omikron môže dostať na Slovensko vo veľkom. „U nás by mali testovať prílety z Británie do Košíc. My vieme spraviť druhé a aj tretie SNP, ale testovať 500 ,turistov‘ z Veľkej Británie denne na letisku v Košiciach? Och!“ posťažoval sa analytik projektu Dáta bez pátosu Ivan Bošňák.