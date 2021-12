Nová prognóza Národnej banky Slovenska: Ako nám budú rásť platy!

Zamestnanci, chcete vedieť, čo vás čaká budúci rok? Národná banka Slovenska (NBS) včera prezentovala výsledky najnovšej prognózy vývoja slovenskej ekonomiky, a tie sú veľmi sľubné.

Hrubý domáci produkt vzrastie najviac za ostatných 10 rokov. Máme sa však naozaj na čo tešiť? Ako sa budú vyvíjať reálne mzdy?

Budúci rok sa mzdy na Slovensku zvýšia o 6,2 percenta a o rok neskôr dokonca o 6,7 percenta. Lenže inflácia z nich ukrojí oveľa viac, ako by sme chceli. „Musíme oznámiť, že podľa našich odhadov bude rast cien pokračovať, dokonca bude silnieť. Priemerná inflácia v budúcom roku by mala dosiahnuť úroveň blízko šiestich percent,“ vyhlásil včera guvernér Peter Kažimír. Ak by to tak bolo, priemerná reálna mzda by vzrástla iba o pol percenta! Zamestnanci infláciou trpia preto, že mzdy strácajú na hodnote. Zamestnávatelia majú zasa obavy, že si neudržia ľudí alebo nezoženú ďalších. Tlak na zvyšovanie platov bude čoraz väčší.

„Je tu riziko, a nie malé, že inflácia tu bude s nami dlhšie. Ak tu bude s nami dlhšie, môže sa výraznejšie pretaviť do rastu miezd, do mzdového vyjednávania,“ tvrdí Kažimír.Zamestnanci by sa potešili, no ekonómovia varujú pred sekundárnymi efektmi, ako je zvýšenie cien niektorých výrobkov a služieb. Je totiž pravdepodobné, že zamestnávatelia by vyššie náklady premietli do cien.

Čo sa očakáva

Rast nominálnych miezd by sa mal v najbližších rokoch zrýchliť. Ťahať ho budú rast produktivity práce, nedostatok vhodných pracovných síl a prechodne vyššia inflácia.

V najbližších mesiacoch sa predpokladá dočasný negatívny efekt pandémie a nedostatku komponentov na vývoj miezd. Vyšší počet ľudí na PN a OČR a pokles odpracovaných hodín štatisticky spôsobia dočasné spomalenie rastu.

V dlhšom horizonte sa prejaví rast ekonomiky, sprevádzaný zrýchlením rastu produktivity práce. Pomerne dynamický rast cien sa premietne do zvyšujúcich sa požiadaviek zamestnancov pri mzdových vyjednávaniach.

Zamestnanosť sa zlepší na jar

Otvorenie ekonomiky po druhej vlne pandémie pomohlo zvýšiť zamestnanosť nad očakávania. Tretia vlna pandémie však optimizmus trocha schladí. „Ekonomické škody, spôsobené pandémiou a výpadkami v dôsledku chýbajúcich komponentov, spôsobia, že firmy dočasne zastavia naberanie nových zamestnancov,“ píše NBS. Situácia by sa mala zlepšiť s príchodom jari. Najprv by mali pribúdať odpracované hodiny a neskôr, s rastom produktivity práce, by sa začali rýchlejšie zapĺňať voľné pracovné miesta.