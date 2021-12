ÚVO zrušil súťaž na rýchlostnú cestu R2, rozzúrený Doležal: Absurdnosť!

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) sa rozhodol zrušiť súťaž na rýchlostnú cestu R2 Košice, Šaca - Košické Oľšany.

Informoval o tom minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina), ktorý považuje rozhodnutie úradu za bezprecedentné, neodborné a mimo aplikačnú prax.

"Úrad nám nariadil zrušiť súťaž pri svojej druhej ex ante kontrole pred podpisom zmluvy. Dôvodom nebolo to, že by boli podmienky zásadným spôsobom diskriminačné, že by bola neprimerane vysoká cena, alebo že by sme pochybili pri zákone o verejnom obstarávaní. Úrad nám nariadil zrušiť súťaž pre dve chýbajúce slová: alebo ekvivalent," pokračoval Doležal. Podľa neho ide o absurdnosť. "Národná diaľničná spoločnosť (NDS) nemôže uzavrieť zmluvu, Košice nebudú mať najbližšie dva-tri roky časť svojho obchvatu, my nedokážeme vyčerpať takmer 140 miliónov eur z operačného programu Integrovaná infraštruktúra," konštatoval.

Pokračoval, že keď požadovali, aby súťažiaci dokladovali odborníkov, tí mali mať skúsenosti so stavbami aspoň 10 rokov a so štandardami FIDIC. "Je to úplne legitímna požiadavka, ale vytkli nám, že sme tam nemali: FIDIC alebo ekvivalent. Neexistuje však ekvivalent štandardu FIDIC. Existuje ekvivalent k iným zmluvným a obchodným podmienkam, ale v oblasti stavebníctva ide o nezmysel," vyhlásil Doležal. Rozhodnutie o zrušení súťaže prišlo 21. decembra, minister dodal, že sa plánujú odvolať.