Je odmena zdravotníkom diskriminačná? Šéf asociácie dopravnej zdravotnej služby zúri: Na nás sa zabudlo!

Asociácia dopravnej zdravotnej služby (ADZS) považuje nezaradenie vodičov dopravnej zdravotnej služby (DZS) a záchrannej zdravotnej služby (ZZS) do skupiny oprávnených poberateľov odmeny pre zdravotníckych pracovníkov vo výške 350 eur za diskriminačné.

Na utorkovom brífingu v Trenčíne to povedal predseda asociácie Michal Bahelka. „Dehonestuje to prácu stoviek vodičov dopravnej zdravotnej služby, ktorí od rána do večera prevážajú pacientov s ochorením COVID-19. Títo ľudia tiež riskujú svoje zdravie, tak ako ostatní zdravotnícki pracovníci, v prvej línii a určite si zaslúžia odmenu a vďaku,“ skonštatoval Bahelka s tým, že takéto diskriminačné rozhodnutie môže znamenať ďalší odliv personálu dopravnej zdravotnej služby a ohroziť tak jej fungovanie.

Ako dodal, rovnako je diskriminovaná početná skupina vodičov pracujúcich v záchrannej zdravotnej službe, ktorí sú súčasťou záchranárskych tímov. Podľa rozhodnutia vlády nárok na odmenu nemajú. Dopravná zdravotná služba podľa neho zamestnáva 800 až 1000 vodičov.





„Vyzývame preto Vládu SR a Ministerstvo zdravotníctva SR, aby urýchlene pristúpili k úprave svojho rozhodnutia a vodičov DZS aj ZZS zahrnuli do skupiny oprávnených poberateľov odmeny. Veríme, že ide len o chybu z nedopatrenia a zamestnanci oboch zdravotných služieb nebudú diskriminovaní. V opačnom prípade by mal predseda vlády vysvetliť, prečo uvedení zamestnanci boli z nároku na odmenu vylúčení,“ zdôraznil Bahelka.