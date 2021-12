Náborový či motivačný príspevok: Ministerstvo chce zatraktívniť službu policajtov

Službu policajtov by mal zatraktívniť náborový či motivačný príspevok.

Príspevok na bývanie pre policajtov by sa mal po novom viazať výlučne na miesto výkonu štátnej služby. Jeho maximálna hodnota by sa mala zvýšiť na 500 eur mesačne. Ministerstvo vnútra (MV) SR to navrhuje v novele zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru (PZ), ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

"Pôvodný príspevok na bývanie sa navrhuje viazať výlučne na miesto výkonu štátnej služby, pričom druh služobnej činnosti a útvar služobného zaradenia policajta v rámci kraja budú zohľadňované v novozavedenom motivačnom príspevku," uvádza ministerstvo v materiáli.

Motivačný príspevok by mohol dosiahnuť 500 eur mesačne. Určuje ho minister. "V prvom rade má slúžiť ako motivačný nástroj na zabezpečenie a udržanie obsadenosti určených pozícií," zdôvodnil rezort.

Cieľom navrhovaného náborového príspevku je podľa MV SR snaha stabilizovať personálny stav najmä na funkciách v najnižších platových triedach na základných útvaroch Policajného zboru. Mal by dosiahnuť najviac 5000 eur. Určený má byť policajtom po získaní policajného vzdelania a ustanovení do funkcie na útvare jeho služobného zaradenia.

"V závislosti od výšky priznaného náborového príspevku bude policajt povinný po prijatí do služobného pomeru po určenú dobu zotrvať na funkcii," vysvetlilo MV SR. Pri 5000 eurách ide o päť rokov, pri nižšej sume sa doba úmerne kráti. Ak policajt s náborovým príspevkom odíde z funkcie skôr, musí vyplatenú sumu alebo jej pomernú časť vrátiť.

Náborový príspevok bude určovať minister v závislosti od miesta výkonu štátnej služby, útvaru služobného zaradenia a zaradenia do platovej triedy tak, aby zohľadňoval aktuálnu situáciu obsadenosti.

Cieľom predloženej novely MV SR má byť zatraktívnenie štátnej služby policajtov a zvýšenie transparentnosti pri jej vykonávaní. Do PZ by sa podľa návrhu mohli opäť prijímať už 18-roční uchádzači. Legislatíva upravuje tiež požiadavky na policajtov a podobu majetkových priznaní.