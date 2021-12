Gröhling o návrate žiakov do škôl: Minister priblížil, ako by to mohlo v januári vyzerať

O návrate žiakov do škôl bude Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR informovať po vianočných sviatkoch.

V rozhovore pre TASR to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS). "Vrátime sa k fungovaniu takzvaného 'školského semaforu', avšak o jednotlivých podrobnostiach návratu do škôl budeme ešte informovať pred návratom do škôl po sviatkoch," povedal minister školstva. Zároveň pripustil, že momentálne ešte prebiehajú stretnutia v rámci ministerstva zdravotníctva a verí, že od 10. januára 2022 sa vrátia k školskému semaforu.

Šéf rezortu školstva pripustil, že prvý januárový týždeň bude niesť prívlastok školský. "Pretože budeme nastavovať alebo oznamovať jednotlivé pravidlá," povedal minister školstva.

Žiaci druhého stupňa na základných školách a stredoškoláci na celom Slovensku prešli od 13. decembra na dištančné vzdelávanie. To, či sa k prezenčnému vyučovaniu vrátia po zimných prázdninách, ktoré trvajú od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022, nie je zatiaľ známe.