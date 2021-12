Šéf WHO: Rok 2022 musí byť rokom, keď pandémiu ukončíme! Takýto je plán

Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus v pondelok vyzval celý svet, aby spojil sily a urobil ťažké rozhodnutia potrebné na ukončenie pandémie ochorenia COVID-19 v priebehu budúceho roka. Informovala o tom agentúra AFP.

"Rok 2022 musí byť rokom, keď pandémiu ukončíme," vyhlásil šéf organizácie na tlačovom brífingu v Ženeve.

V súvislosti s blížiaci sa oslavami v závere roka Tedros uviedol, že chápe, že všetci chcú tráviť čas s priateľmi a rodinou. Na to, aby sa začal život znova vracať do normálu, sa však podľa jeho slov musíme teraz chrániť, pretože počet prípadov nákazy sa aj v dôsledku šírenia nového variantu omikron zvyšuje. "Teraz sa musíme sústrediť na ukončenie tejto pandémie," skonštatoval šéf WHO.

Ako ďalej podotkol, omikron sa podľa predbežných údajov šíri podstatne rýchlejšie ako variant delta a je pravdepodobné, že sa nakazia aj ľudia, ktorí sú zaočkovaní, ale aj tí, ktorí covid už prekonali, píše agentúra Reuters.

Vzhľadom na rýchly nárast počtu prípadov Tedros zdôraznil, že je lepšie zrušiť podujatia "teraz a oslavovať neskôr, ako oslavovať teraz a neskôr smútiť".

Ako tvrdí, pandémiu je možné zastaviť, ale bude si to vyžadovať použitie všetkých nástrojov, ktoré sú k dispozícií - od vakcín až po nosenie rúšok a dodržiavanie bezpečných rozstupov.

A čo je možno podľa Tedrosa najdôležitejšie, svet potrebuje ukončiť globálnu nerovnosť v prístupe k vakcínam. "Ak máme v nasledujúcom roku ukončiť pandémiu, musíme skončiť s touto nespravodlivosťou," dodal.

Nový variant omikron po prvý raz hlásili 24. novembra z Juhoafrickej republiky (JAR). Odvtedy ho zaznamenali už v ďalších desiatkach krajín.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) volí rovnakú stratégiu boja proti proti ochoreniu COVID-19 aj pri variante omikron. Uviedol to na tlačovej konferencii po stretnutí s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským riaditeľ Regionálneho úradu WHO pre Európu Hans Kluge. „Nebojujeme len s jedným variantom, ale so všetkými variantmi naraz,” povedal Kluge.

Povinné očkovanie proti COVID-19 je posledným krokom, respektíve posledným opatrením, ku ktorému treba podľa Klugeho pristúpiť. „Z minulosti už vieme, že povinné očkovanie môže zvýšiť mieru nedôvery a sociálneho vylúčenia,” vysvetlil postoj organizácie Kluge. Nutné je preto ľudí dostatočne informovať, ale najmä zabezpečiť, aby mali správne informácie.