Tragická smrť chlapčeka v lesoch nad Bratislavou: Zabil Adamka († 5) konár z neudržiavaného stromu?!

Dalo sa tragédii predísť? Adamko († 5) sa bol v nedeľu prejsť s rodičmi do mestských lesov na bratislavskom Kamzíku.

Stačil však poryv vetra, ktorý zlomil hrubý konár, a z výletu sa stala rodinná tragédia. Chlapčeka zavalila haluz a napriek snahe záchranárov vážnym zraneniam podľahol. Onedlho sa objavila diskusia odborníkov o tom, či nešlo o miesto, kde rastú stromy v bezzásahovom, teda neudržiavanom území.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Predvianočný čas bude mať pre rodičov Adamka navždy trpkú príchuť. Prechádza počas štvrtej adventnej nedele na bratislavskom Kamzíku sa skončila smrťou ich milovaného synčeka. Adamka († 5) tam zavalil hrubý konár 150 metrov od altánku pri asfaltovej ceste. V hlavnom meste v nedeľu silno fúkalo. Slovenský hydrometeorologický úrad preto vydal výstrahu prvého stupňa. Lenže výstraha pred silným vetrom pre mestské lesy sa podľa hovorkyne mesta Kataríny Rajčanovej objavuje až od druhého stupňa.

„V Bratislave je pomerne často veterné počasie, preto sa výstraha vydáva až pri druhom stupni, inak by to bolo príliš často,“ ozrejmila Rajčanová. Silný vietor však spôsobil, že poryv odlomil konár, ktorý pripučil chlapčeka. Nezachránili ho ani vydesení rodičia, ktorí syna začali hneď ratovať a zavolali záchranku. Ich synček napokon skonal a dvojicu tak čakajú najsmutnejšie Vianoce. Nie je jasné, prečo rodičia zvolili prechádzku v takom zlom počasí. Bol to neudržiavaný strom?