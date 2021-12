Bratislavská MHD počas sviatkov: Niekoľko liniek nebude premávať vôbec

Počas nadchádzajúcich vianočných sviatkov bude mestská hromadná doprava (MHD) v Bratislave premávať v obmedzenom režime.

Dopravný podnik Bratislava (MHD) informuje o zmenách na sociálnej sieti. „K úpravám MHD pristupujeme vzhľadom na školské zimné prázdniny, aktuálne platné protipandemické opatrenia a zníženú mobilitu, ako aj pre údaje zobrazujúce nižšie počty cestujúcich, ktoré sme zaznamenali počas posledných dní," konštatuje DPB.

V termíne od 24. decembra do 9. januára nebude premávať niekoľko liniek. Prvou je električková linka 7, ktorú na väčšine trasy nahradia súbežné električky linky 3. Premávať nebude ani autobusová linka 94, ktorú na väčšine trasy nahradí súbežná linka 93. Premávať nebude ani linka 196, ktorú na väčšine trasy nahradí súbežná linka 96. Linku 192 nahradí autobusové spojenie cez Most SNP a Pražskú ulicu, najmä prostredníctvom liniek 83 a 84.

„Tieto zmeny uskutočníme aj pre viaceré chýbajúce posilové vlaky, dôsledkom čoho nie je generovaný dopyt pre spomínané linky 7, 94 a 196," vysvetlil DPB. Linky 25, 26 a 92, premávajúce do závodu Volkswagen, v tomto termíne nebudú premávať z dôvodu celozávodnej dovolenky v automobilke. Linka 69 nebude premávať počas štátnych sviatkov 25. a 26. decembra a 1. januára 2022.

Linka 58 bude jazdiť v režime pracovný deň – školské prázdniny. „Školské spoje budú vzhľadom na prázdniny prerušené v termíne od 20. decembra do 9. januára," dodáva DPB. Počas Štedrého dňa 24. decembra bude MHD premávať iba do 17:00, linka 69 bude premávať len do 14:00. Od 18:00 začnú premávať nočné linky do polnoci v 30-minútovom intervale, po polnoci podľa riadnych cestovných poriadkov. „Spoje na linkách budeme pravidelne monitorovať a v prípade nárazových kapacitných problémov vypravíme záložné vozidlá, ktorými posilníme MHD," uzatvára DPB.