Sociálna poisťovňa posúva výplatné termíny: Kto dostane dôchodok skôr?

Poberatelia dôchodkov v hotovosti dostanú svoje dôchodky počas vianočných a novoročných sviatkov o deň skôr.

Sociálna poisťovňa v súvislosti s blížiacimi sa sviatkami podľa jej vyjadrení posunula ich výplatný termín. Úradné hodiny v pobočkách Sociálnej poisťovne sa nemenia, pobočky zostanú pre klientov pri dodržiavaní epidemických opatrení otvorené.

Poberateľom dôchodkov v hotovosti s výplatným termínom 24. dňa v kalendárnom mesiaci vyplatí Sociálna poisťovňa dôchodky o deň skôr, teda vo štvrtok 23. decembra 2021. Zmení sa aj výplatný termín počas novoročných sviatkov. Dôchodky v hotovosti s výplatným termínom 6. januára 2022 dostanú dôchodcovia v stredu 5. januára 2022.

Pred Vianocami 23. decembra 2021 budú pobočky Sociálnej poisťovne otvorené do dvanástej hodiny, ako v bežný štvrtok. Nejde však o skrátenie pracovnej doby, keďže štvrtok je jediný deň v týždni, kedy sú všetky pobočky pre klientov po celý rok otvorené dopoludnia. V prípade posledného dňa v tomto roku v piatok 31. decembra 2021 budú pobočky pre klientov otvorené rovnako v štandardných úradných hodinách do štrnástej hodiny.

V súvislosti s pandemickými opatreniami sú pobočky a vysunuté pracoviská Sociálnej poisťovne rozdelené na základe COVID semaforu do troch skupín, a to na zelené, oranžové a červené. V prípade červených pobočiek fungujú úradné hodiny po celý pracovný týždeň, s výnimkou stredy do štrnástej hodiny, len dopoludnia. Prevádzkové hodiny si klienti môžu overiť na internetovej stránke Sociálnej poisťovne.