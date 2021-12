Katarína si mala objednať vraždu manželky svojho milenca: Takto ju chcela zniesť zo sveta!

Špecializovaný trestný súd v Pezinku vytýčil na 14. januára hlavné pojednávanie s Katarínou V.

Tá čelí obžalobe pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy v štádiu prípravy. Podľa medializovaných informácií si Katarína chcela objednať vraždu manželky svojho milenca. S takýmto návrhom oslovila postupne troch ľudí. Podľa televízie Joj prvému oslovenému navrhla, aby vraždu zinscenoval ako nehodu v domácnosti alebo zrážku s vlakom na železničnom priecestí v Plaveckom Štvrtku.

Mužovi za to núkala štyritisíc eur, no ten to odmietol. Od druhého muža obžalovaná požadovala, aby vraždu naaranžoval ako pád zo schodov alebo pošmyknutie sa vo vani. Odmena mala byť rovnako štyritisíc eur. Tretiemu mužovi údajne obžalovaná ponúkla za vykonanie skutku 10-tisíc eur. V tomto prípade navrhovala poškodenie bŕzd na aute poškodenej. Následne ju však zadržali policajti.