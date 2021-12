Školákom sa začínajú vianočné prázdniny: Zasadnúť do lavíc majú opäť v januári

Školákom na základných a stredných školách sa v pondelok začínajú vianočné prázdniny.

Pôvodne sa mali začať až vo štvrtok 23. decembra, avšak z dôvodu zlého vývoja epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 na Slovensku sa ich termín posunul.

Zimné prázdniny potrvajú do 7. januára, školáci by sa mali k vyučovaniu vrátiť 10. januára 2022. To, či sa k prezenčnému vyučovaniu vrátia po prázdninách aj žiaci druhého stupňa základných škôl a stredoškoláci, nie je zatiaľ známe. Od pondelka 13. decembra boli starší žiaci na celom Slovensku na dištančnom vzdelávaní.

V materských školách sa v termíne vianočných prázdnin prerušuje prevádzka, ak tak rozhodne zriaďovateľ podľa jeho možností a podmienok.

Po vianočných prázdninách si žiaci najbližšie oddýchnu v rámci jednodňových polročných prázdnin. Tie sú naplánované na piatok 4. februára 2022.