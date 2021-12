Víkendová rodinná tragédia v Bratislave: Chlapčeka († 5) zabil konár! Ako došlo k nešťastiu?

Posledná adventná nedeľa priniesla obrovské nešťastie. Na ceste na obľúbený vrch Kamzík v hlavnom meste sa pravdepodobne vplyvom silného vetra zrútil konár, ktorý zabil malého chlapca († 5).

Na miesto bola privolaná záchranka, žiaľ, napriek enormnej snahe mu už nedokázala pomôcť. Práve na Kolibe bol včera zaznamenaný náraz vetra so silou až 72 km/h.

K tragédii došlo pred 11. hodinou na ceste na vrch Kamzík, kde mnohí Bratislavčania trávia víkendy s deťmi. „Podľa doterajších informácií došlo k zlomeniu a následnému pádu konára zo stromu na maloletého chlapca. Ten zraneniam, spôsobeným pádom konára, podľahol," upresnil bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

Presné miesto hroznej tragédie zatiaľ nie je známe. Policajné autá však stáli na parkovisku, ktoré sa nachádza hneď pri turistickej lesnej ceste. Dozorujúci policajt nám však podrobnosti o nešťastnom incidente oznámiť nechcel. Chlapca sa napriek enormnej snahe záchranárov nepodarilo zachrániť. „Viac informácií vzhľadom na citlivosť prípadu nemôžem poskytnúť,“ uviedla hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Alena Krčová.

Výstrahy pred vetrom

Oblasť okolo Kamzíka spadá pod Mestské lesy v Bratislave. Nachádza sa tu niekoľko pretínajúcich sa turistických ciest. Takmer všetky lemujú vysoké stromy. Kto bude za hroznú udalosť niesť zodpovednosť, zatiaľ nie je jasné. „K uvedenej veci sa určite vyjadríme, keď budeme presnejšie vedieť, kde k tragédii došlo,“ povedal Novému Času hovorca Mestských lesov Marek Páva. Ako informoval portál imeteo.sk, počasie bolo počas nedele mimoriadne veterné, najsilnejší vietor bol pritom práve na západe krajiny. „Najsilnejší vietor spomedzi nižších polôh bol nameraný na bratislavskom letisku, a to so silou 76 km/h. Silný vietor však fúkal aj na Kolibe. Tu bol zaznamenaný náraz vetra so silou až 72 km/h. A práve v Bratislave na Kolibe silný vietor podľa najnovších informácií polície spôsobil tragédiu,“ napísali v nedeľu popoludní.