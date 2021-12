Slováci pred sviatkami pomáhajú, kde môžu: Takto robíme Vianoce krajšími!

Slováci ukázali svoje veľké srdcia rôznymi spôsobmi. Pred Vianocami nezabúdajú na tých, ktorí si sviatky nemôžu užiť ako bežní ľudia.

Vianoce tak urobia sladšími, bezpečnejšími či bohatšími ľuďom, ktorí si to nemôžu dovoliť. Napečené koláčiky, výpomoc na covid oddelení či darovaná výhra. To všetko sú dobrí ľudia ochotní urobiť v týchto pohnutých časoch.

Koláčiky od Magdy

Magdaléna (40) zo Zbrojník (okr. Levice) pečie a zbiera vianočné pečivo a potom ho odnesie klientom do Zariadenia sociálnych služieb v Krškanoch a aj do rodín, kde na to nemajú. Nápad dostala pred tromi rokmi, odvtedy sa nestíha s autom otáčať! V domácnosti Magdalény Hermánovej v Zbrojníkoch pečie doslova celá rodina.

Keď prinesú krehké pečivo aj ľudia, vyzerá to tam ako v cukrárni. Ale len na chvíľu. Všetko hneď zabalí a odnáša ďalej, aby aj iní mali kúzelné a najmä chutné Vianoce. V prvom rade tí, ktorí sa o seba nevedia postarať a ich život je úplne o niečom inom. „Pre nich najmä preto, lebo ako dieťa som sa ich trocha bála, keď tam robila moja sestra. No a zároveň mi ich bolo ľúto. A celý rok sa snažím skôr zamerať na pomoc deťom, no a oni sú tak trocha veľké malé deti a majú svoj svet,“ vysvetľuje Magdaléna.

Klienti sa tešia všetkému. „Pečú im aj zamestnanci, ale to od nej je také pestré. Už dva razy priniesla a zjedlo sa veru všetko, takmer na jediný raz. Aj tým, čo majú problém, sa to rozmixovalo, naši chlapci majú radi sladké. Bodaj by bolo viac takých ľudí, ako je Magdaléna, veľmi vítame takéto aktivity,“ prezradila riaditeľka zariadenia Janka Kováčiková.