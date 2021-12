Na Hrebienku otvorili najvyššiu ľadovú plochu: Korčuľovanie vo výške 1285 metrov

Korčuľovanie neodmysliteľne patrí k najradostnejším aktivitám zimy. A kde to môže byť lepšie, než priamo v Tatrách, a to úplne najvyššie, kam sa s korčuľami môžete dostať? Aj tento rok otvorili v Starom Smokovci umelú ľadovú plochu, na ktorej sa môžu vyšantiť deti aj dospelí.

Kde sa dá u nás najvyššie korčuľovať? No určite na niektorom z tatranských plies. Takéto korčuľovanie by vás však vyšlo dosť draho, lebo podľa návštevného poriadku je to zakázané. Najvyššie položená umelá zachladzovaná ľadová plocha na Slovensku je určite v Starom Smokovci. Nemá síce rozmery hokejovej plochy, ale je dostatočne veľká, aby ľuďom urobila radosť.

„S nápadom pred troma rokmi prišli naši návštevníci, ktorí sa nechceli len lyžovať a sánkovať, ale aj korčuľovať. Spojili sme sa s Mestom Vysoké Tatry a so Združením cestovného ruchu, a nápad sa premenil na skutočnosť. Je tu chladiaci agregát, plexisklové mantinely a ľadová plocha, ktorá robí radosť domácim aj návštevníkom,“ prezradil Daniel Jakubčák, jeden z realizátorov nápadu.

„Dajú sa tu zapožičať korčule pre deti a vedľa korčule všetkých veľkostí. Pre najmenšie deti, ktoré ešte nevedia korčuľovať, máme aj dvoch tučniakov, ako opory pre ne. Tohto roku sme začali s korčuľovaním až v piatok, dovtedy musela byť ľadová plocha opáskovaná. Teraz môže byť na ľade maximálne osem osôb vrátane detí,“doplnil Jakubčák.

V poslednú adventnú nedeľu sme na ľade stretli dve mamičky s dvoma dcérkami. „Je to pekný zážitok si tu trochu pod Slavkovským štítom v strede Smokovca pokorčuľovať,“ povedala nám pani Mária z Popradu.