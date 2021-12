Podnik novinára Hríba v hľadáčiku polície: Čo mu hrozí za porušenie pandemických opatrení?

Má čo vysvetľovať. Podnik, ktorý spoluvlastní známy novinár Štefan Hríb (56), sa opäť dostal do problémov. V piatok večer, v čase zákazu vychádzania, v ňom našla polícia niekoľkých ľudí, ktorí popíjali aj alkoholické nápoje. Dvoch z nich, vrátane Hríba, na chvíľu zadržali a spustili trestné stíhanie.

Podnik sa nachádza v centre Bratislavy a kontrola prišla krátko po 22.00 hod. „Policajti sa na mieste skontaktovali so zamestnankyňou podniku, ktorá im umožnila vstup. Vo vnútorných priestoroch policajti spozorovali ďalších osem osôb, ktoré požívali rôzne alkoholické a nealkoholické nápoje,“ napísala polícia. Vyzvali ich na zaplatenie blokovej pokuty, ktorú však odmietli uhradiť, a tak ich nahlásili príslušnému správnemu orgánu. Pokuta môže byť v rozmedzí od 150 do 20 000 eur a pre účastníkov do 1 659 €.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Všetko však malo dohru na polícii, kde predviedli zadržanú zamestnankyňu. „Do priestorov obvodného oddelenia PZ sa dostavil aj samotný majiteľ prevádzky, ktorý bol zo strany povereného príslušníka PZ obmedzený na osobnej slobode. Obidve osoby boli po vypočutí a vykonaní potrebných úkonov prepustené na slobodu,“ dodali policajti. Spomínaným majiteľom prevádzky mal byť práve Hríb.

Polícia začala trestné stíhanie vo veci trestného činu porušovania povinností počas krízovej situácie. Podľa zákona v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody až na dva roky. Hríb poskytol stanovisko za W Press, kde pôsobí: „Aj počas tejto vlny pandémie pripravujeme v umeleckej časti Klubu pod lampou rôzne umelecké a diskusné formáty pre online vysielanie. Tak to bolo aj včera. Prevádzka bola pre verejnosť uzavretá. Išlo teda o nedorozumenie, ktoré sme na príslušnom mieste vysvetlili.“ Na poznámku, že v piatok večer nevysielali žiadny takýto formát, reagoval Hríb pre Sme tým, že išlo o prípravu.