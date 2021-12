Prezidentka Čaputová v spore s lídrom OĽaNO Matovičom: Vojna kvôli Hegerovi!

Premiér hovorí o „kultúre úcty“, zatiaľ čo jeho stranícky šéf obviňuje prezidentku zo „zákerných bozkov smrti“. Po tom, čo musel Igor Matovič (48) odísť z funkcie predsedu vlády, nemá so Zuzanou Čaputovou (48) dobré vzťahy. Najnovšie na ňu zaútočil po tom, ako sa hlava štátu rozhovorila o premiérovi Eduardovi Hegerovi (45), od ktorého vyžaduje silnejšie líderské vedenie.

V hodnotení aktuálneho roka prezidentka Čaputová hovorí, že krízová situácia si vyžaduje lepšie vedenie. „Potrebujeme silnejšie líderstvo, sme v kríze a sme jedni z najhorších na svete,“ povedala na adresu Hegera v TA3 s tým, že politickú zodpovednosť za manažment pandémie má vláda.

„Chcela by som vyzvať na posilnenie jeho pozície. Jeho pozíciu neoslabujem ja, ale niektorí členovia vlády či vládnej koalície,“ prízvukuje prezidentka. Pridala tiež poznámku, že Heger nie je slabý premiér a Matovič podľa nej nebol lepší. O predčasných voľbách je podľa jej slov možné sa baviť, ak súčasná koalícia nebude schopná vládnuť.

Na postoje prezidentky po jej vystúpení tvrdo zaútočil líder OĽaNO Matovič, ktorý si myslí presný opak. „Nikto neznižuje autoritu premiéra ako prezidentka, ktorá pri každej možnej príležitosti podsúva ľuďom, že by ju mal mať väčšiu. Zákerné vopred vykalkulované zlomyseľné opakované bozky smrti. Od človeka, ktorý by mal namiesto sústavných podrazov v ťažkej kríze premiérovi pomáhať... Samozrejme, ak by jej išlo viac o dobro Slovenska ako svoj falošný strojený obraz pred ľuďmi,“ konštatoval Matovič.

Prezidentka už skôr počas týždňa hovorila o tom, že s Matovičom majú pokazené vzťahy. „Ťažko určiť bod, kedy sa naše vzťahy pokazili, je mi to úprimne ľúto. Mám rada normálne konštruktívne a vecné vzťahy so všetkými politikmi, aj s tými, ktorí sú na opačnom názorovom brehu. Ale konštatujem, že to tak je, a myslím si, že z jeho strany je väčšia miera ľudskej nedôvery ako z mojej k nemu,“ povedala Čaputová pre Denník N.