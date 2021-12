Deti už poslali Ježiškovi listy so svojimi vianočnými želaniami: Toto si prosíme pod stromček!

Nevedia sa dočkať!

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Najkrajšie sviatky v roku sa nezadržateľne blížia a už teraz je evidentné, že Ježiško bude mať plné ruky práce. Usilovne vybavuje milióny listov, medzi ktorými sú aj priania detí zo Slovenska.

Pokémon, topánky a zubnú kefku

Sáruška (4, naľavo) a Ali (6, napravo), Bratislava

Sára: - Na Vianoce sa veľmi teším a prosím si malinkú bábiku, pokémon karty, pokémon topánočky, tiež kuchynku a elektronickú zubnú kefku, lebo chcem mať rovnakú ako Ali.Ali: - Od Ježiška si prosím bábiku, kuchynku a tučniačiky do vody. No a ešte by som chcela elektronickú zubnú kefku, lebo takú má aj maminka s tatinkom.

Školskú aktovku



Dorotka (6), Veľký Šariš (okr. Prešov)

- Veľmi si želám školskú aktovku. Škôlka ma už nebaví. Rada by som chodila do školy, aby som sa niečo naučila.

Spoločenské hry



Lilien (8) a Paľko (7), Trnovec nad Váhom (okr. Šaľa)

- Tento rok bol pre nás čudný. Úsmevy kamarátov zakryli rúška, nikam sme nemohli chodiť, bolo nám smutno. Preto si na Vianoce želáme len to, aby sme boli spolu s rodinou zdraví a spokojní. Pod vianočný stromček si želáme spoločenské hry Brainbox Harry Potter a Activity Junior, aby sme rodičov naučili niečo nové. Cez Vianoce sa nikam nebudeme ponáhľať, budeme sa hrať a jesť koláčiky.

Nový mobil



Andreasko (9), Hôrka nad Váhom (okr. Nové Mesto nad Váhom)

- Chcel by som dostať nový mobil, lebo ten, čo mám, už dobre nefunguje. Poslúchal som rodičov a myslím, že si ho zaslúžim.

Smetiars