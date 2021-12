Boris Kollár chce podporiť Sulíka: Jasné slová o otvorení gastroprevádzok!

Predseda Národnej rady (NR) SR a líder koaličného hnutia Sme rodina Boris Kollár sa stotožňuje s návrhom koaličného partnera, ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS), aby sa teraz otvorili gastroprevádzky.

Kollár to vyhlásil v nedeľnej diskusnej relácii O päť minút 12 na RTVS s tým, že Sulíka pôjde podporiť aj na najbližšie rokovanie vlády. "Som taktiež za to, keďže sa nám krivka zlomila a počet hospitalizovaných s ochorením COVID-19 klesá. Avšak v prípade, že na Slovensku udrie variant omikron, budeme sa musieť k tomu zodpovedne postaviť," povedal Kollár. Nezaradený poslanec NR SR a predseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini podotkol, že každé opatrenie musí mať logiku. Spomenul aj zavedenie desaťpercentnej DPH pre gastro, súhlasil s ním aj Kollár.

Predseda parlamentu oznámil, že sa v pondelok (20. 12.) pôjde dať zaočkovať treťou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Pellegrini potvrdil, že zaočkovaný ešte nie je a že by sa nemalo zabúdať na tých, ktorí ochorenie prekonali. Hnutie Sme rodina podľa Kollára nepodporí prípadné zavedenie povinného očkovania. Aj preto podporili motivačné opatrenie na zvýšenie dobrovoľnej zaočkovanosti. Kollár na kritiku Pellegriniho, že ešte nedošlo k zmene ústavy, aby mohlo byť vypísané referendum o predčasných parlamentných voľbách, reagoval, že v novom roku zvolá zástupcov opozície i koalície za okrúhly stôl. "Buď nájdeme konsenzus a návrh predložíme spoločne, alebo to navrhnem sám ako poslanecký návrh zákona," vyhlásil Kollár. Pellegrini to ocenil.

Politici sa vyjadrili aj k zákroku polície z uplynulých dní voči protestujúcim zdravotným záchranárom, opozičnému poslancovi parlamentu a predsedovi Smeru-SD Robertovi Ficovi i voči novinárovi Štefanovi Hríbovi. Kollár tvrdí, že polícia pod vedením prezidenta Štefana Hamrana začína používať oproti minulosti jeden meter na každého. Upozornil však, že otázny je postup voči Ficovi ako poslancovi parlamentu. Polícia ho podľa Kollára mohla ako poslanca zadržať, len ak by v tom momente páchal trestný čin, inak ho mala na výsluch riadne predvolať. Poslanec parlamentu má v tomto prípade podľa Kollára iné postavenie ako bežný občan.

Pellegrini vníma Ficovo zadržanie ako hanbu. "Zásah voči nemu bol účelový, aby si mohli zmierniť hanbu, ako postupovali voči záchranárom. Zákrok voči Hríbovi bol zas na prekrytie Fica. Je to divadlo a nemohúcnosť," skonštatoval líder Hlasu-SD. Zmena paragrafu 363 Trestného poriadku je pre Kollára stále "červenou čiarou". Rešpektuje však, že sa skupina koaličných poslancov NR SR v tejto veci obrátila na Ústavný súd SR. Pellegrini paragraf 363 nepovažuje za problém a je to podľa neho len umelo vyvolaná búrka v koši. Kollár avizuje, že Sme rodina podporí reformu súdnej mapy, ak s tým budú spokojní zamestnanci v justícii či ľudia v regiónoch.