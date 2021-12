Sulík si z omikronu ťažkú hlavu nerobí: Ak sa chcú ľudia chrániť, nech si dajú tretiu dávku

Aktuálne počty pacientov s ochorením COVID-19 v nemocniciach klesajú, preto je namieste uvoľňovanie opatrení, prípadne dokonca návrat ku COVID automatu. Ak sa v dôsledku nástupu nového variantu koronavírusu omikronu začne situácia zhoršovať, vláda je schopná na to flexibilne a rýchlo reagovať.

V diskusii na TASR TV to povedal minister hospodárstva a predseda SaS Richard Sulík. "Zatiaľ by som paniku nerobil. Cez Vianoce sa všetko trochu upokojí a keď budeme mať reálne čísla, vláda bude konať," konštatoval. Pandemická situácia sa podľa neho rýchlo mení a ťažko sa dajú plánovať presné kroky na dlhý čas vopred. "Čo vieme robiť, je prijímať opatrenia v závislosti od vývoja situácie, a to robíme," povedal Sulík.

Zatiaľ podľa neho vieme, že omikron je vysoko nákazlivý, nie sú však k dispozícii dáta o tom, aký podiel z nakazených reálne končí v nemocniciach. "Problém totiž nie je ani tak v počte nakazených, ako v počte hospitalizovaných. Približne pri 3500 hospitalizovaných je dosiahnutá kapacita zdravotníckeho systému a ak by to malo ďalej stúpať, už by museli byť vo významnej miere obmedzované štandardné operácie," konštatuje Sulík.

"Vie sa, že tretia dávka vakcíny chráni pred omikronom na 75 percent. Takže, kto sa chce chrániť, môže využiť možnosť tretej dávky. Tú výrazne podporujeme tými prémiami 200, respektíve 300 eur pre seniorov nad 60 rokov," upozorňuje. Dodáva, že priame platby seniorom vo výške 200 a 300 eur považuje za lepšie riešenie, ako pôvodný návrh 500-eurových poukážok na gastroslužby, ale ani s touto formou finančnej motivácie nie je úplne stotožnený. "Na mňa to pôsobí trochu čudne. Ľudia by mali chcieť byť očkovaní, lebo si chcú chrániť zdravie," povedal Sulík.

Gastrosektoru by podľa Sulíka viac pomohlo zníženie DPH na päť percent, prípadne schválenie odškodňovacieho zákona, ako poukážky od seniorov. Dodal, že rezort hospodárstva od piatka 17. decembra opätovne spúšťa preplácanie časti nájmov za povinne zatvorené prevádzky. "Čakali sme chvíľu na schému z Európskej komisie, ale vo štvrtok prišla a v piatok sme spustili nájmy," povedal Sulík.

Pripomenul, že aktuálne sa podarilo znovu otvoriť obchody aj služby a privítal by, ak by sa od celoštátnych opatrení opäť prešlo k regionálnym. "Na vláde bolo jasne povedané, že keď počty hospitalizovaných presiahnu 3200, tak sa z COVID automatu prechádza na celoštátne opatrenia. Dnes sa už vraciame a sme pri 3000 pacientoch v nemocniciach. Podľa mňa by sme mali urýchlene prejsť na COVID automat," vyhlásil Sulík.

Slobodu a solidaritu považuje za jeden z najvýraznejších motorov vládnych reforiem, zakotvených v programovom vyhlásení vlády. Naopak, schválenie zdravotníckej reformy a reformy národných parkov bez hlasov hnutia Sme rodina považuje za signál, že sa toto hnutie s reformami stotožniť nevie. "Ja by som na mieste Sme rodina nebol v takej koalícii, v ktorej som proti zásadným reformám," povedal Sulík s tým, že jeho strana by podporovala vládu Eduarda Hegera (OĽANO) aj vtedy, ak by bola v parlamente len v mierne väčšinovom, prípadne dokonca menšinovom postavení.