Matovič rozvíja svoj plán na zákaz vychádzania pre ľudí nad 60 rokov: Potraviny seniorom dovezú starostovia? Drsné odkazy!

Čo sa stane, keď sa rozšíri omikron? Nový variant koronavírusu začína strašiť vo viacerých európskych krajinách.

Prvé výsledky hovoria o tom, že ide o vysoko infekčnú mutáciu, ktorú však výrazne brzdia tri dávky vakcíny proti COVID-19. Vláda preto apeluje najmä na ľudí nad 60 rokov, aby využili príležitosť a čo najskôr sa dali zaočkovať aj treťou dávkou vakcíny. Minister financií Igor Matovič (48) však paralelne s tým avizuje, že medzi zvažovanými plánmi je zavedenie lockdownu pre seniorov. Najnovšie tvrdí, že základné potraviny im budú zabezpečovať starostovia.

Matovič vychádza z informácií o vývoji omikronu, ktoré prezentoval Inštitút zdravotníckych analýz. „Osobne som navrhol, že v tom prípade sa musíme nachystať na jediné riešenie, a to je, bohužiaľ, obmedziť pohyb ľudí nad 60 rokov. Nedokážeme tie státisíce ľudí extrémne rýchlym spôsobom zaočkovať. Keď chceme chrániť ich zdravie a zároveň ochrániť systém nemocníc, aby bol ako-tak funkčný, budeme musieť prijať možno aj takéto ťažké rozhodnutie - zakázať voľný pohyb ľuďom, ktorí sú najzraniteľnejší, bez ohľadu na to, či sú očkovaní alebo nie,“ priblížil. Lockdown pre ľudí vo veku nad 60 rokov má byť podľa neho ručnou brzdou v prípade, že sa „bude na nemocnice valiť omikron“.

Necháva to na starostoch

Odborníci upozorňujú, že variant omikron je asi tým najinfekčnejším variantom, ktorý bol doteraz detegovaný. Zároveň tvrdia, že podľa prvých výsledkov naň fungujú vakcíny avšak imunita zaberá najmä po tretej dávke. Matovič nehovorí, ako by si lockdown pre seniorov predstavoval detailne. „Intenzita a prípadné výnimky z lockdownu by mali zodpovedať sile omikron vlny a stupňu ohrozenia osôb 60+. Samozrejme, lockdown by spočíval najmä v zákaze vstupu do vnútorných priestorov prevádzok a netýkal by sa aktivít v exteriéri či v prírode,“ dodal Matovič. Nie je jasné, či by sa to nejakým spôsobom dotklo napríklad ľudí, ktorí majú nad 60 rokov a pracujú. To by bol problém, keďže v mnohých dôležitých profesiách sú aj ľudia nad túto hranicu - či už lekári, sestry alebo pedagógovia.

Pre Pravdu skonštatoval, že podľa neho ide o plán C, keď zlyhajú vládne plány A a B. „Keď príde omikron na Slovensko v takej vlne, že nám úplne skolabujú nemocnice a nebudú tam môcť byť operovaní ľudia na infarkty a mŕtvice, tak v takej situácii by sme mali nabrať odvahu aj na nepopulárne rozhodnutia, a tým chrániť najzraniteľnejších a povedať im, milí dôchodcovia, mili starší ľudia buďte doma, vonku je nebezpečno,“ tvrdí Matovič. Ako by to celé malo podľa neho vyzerať? „Starostovia nech sa postarajú, od toho sa volajú starostovia, nech zabezpečia prísun potravín, všetkého...,“ ozrejmil svoje zmýšľanie minister financií s tým, že treba mať plán na najhoršie.

Heger chce povinne očkovať

Premiér Eduard Heger lockdown pre 60+ nevylúčil. Na Matovičovi si cení, že sa stále snaží nájsť riešenie situácie s covidom. „Ja som povedal, že môj návrh je povinné očkovanie. On to vidí ako medzikrok, aby sme ľudí ochránili. Hľadáme to,“ povedal v sobotu v RTVS. Povinne očkovať chce práve kategóriu 60+, nie podľa profesie. Dôvodom je, že seniori najčastejšie končia s ochorením COVID-19 v nemocnici.

V koalícii má však prípadný lockdown seniorov podporu v Sme rodina a to v prípade, ak by prišla silná vlna nákazy. „Boli by dostatočne chránení tým, ak by boli obmedzení v pohybe, ale na nie dlhú dobu. Myslím si, že omikron pôjde cez nás veľmi rýchlo. Keby boli na nevyhnutnú dobu chránení aj týmto spôsobom, je to za nás lepšie, ako im udeliť štátom povinné očkovanie,“ reagoval Boris Kollár. Jana Bittó Cigániková z SaS tvrdí, že minister financií by sa mal riadiť dátami: „Namiesto strašenia zo zavedenia zákazu vychádzania aj pre očkovaných by sme mali vážiť slová a podporovať ľudí dať sa zaočkovať. Odkazovať, že ich aj tak zavrieme doma, bez rozmyslu nie je ideálna motivácia na očkovanie.“

Sulík: Spustime COVID automat

Počet pacientov s COVID-19 v nemocniciach po dlhom čase klesol pod 3 000. Šéf SaS Richard Sulík to označil za dobré správy. „Preto sa treba vrátiť ku COVID automatu, ktorý vláda „vypla“ pri náraste nad 3 200, a otvoriť prevádzky. Nečakajme, kým sa zrujnuje úplne celá ekonomika, ľudia si vedia dávať pozor,“ napísal. Ministerstvo zdravotníctva v reakcii na jeho návrh uviedlo, že kľúčové bude sviatočné obdobie a prelom rokov. Žiadajú trpezlivosť a odkazujú, že ďalší postup sa vyhodnotí po Novom roku. V súčasnosti je zavedený nočný zákaz vychádzania od 20.00 do 5.00 s niekoľkými výnimkami ako práca či lekár. Počas dňa sú naďalej otvorené reštaurácie len na okienkový predaj a zakázané hromadné akcie či wellnes mimo hotelov.