Sviatočné koláče starých Prešporákov: Takto vyzeral vianočný nákup v roku 1855

Akú vianočnú dobrotu sa chystal pripraviť pán Schönbauer? Z vianočného nákupu z roku 1855 to síce nemôžeme presne vedieť, ale môžeme si aspoň tipnúť!

Na Panskej ulici v Bratislave vtedy významný bratislavský obchodník Johann von Fischer predal svojmu kamarátovi Dr. Michalovi Schönbauerovi vanilku, cukor či citrón. Mestský archivár Štefan Hrivňák vysvetľuje, že takýto nákup si v tej dobe nemohol dovoliť len tak hocikto.

Fischer vlastnil obchod U Zlatého hada s koloniálnym a špeciálnym tovarom. „To znamenalo, že ponúkal produkty, ktoré neboli celkom bežne dostupné, jedlo, pitie a rôzne obeživo zo zahraničia a z kolónií svetových mocností,“ vysvetľuje mestský archivár. Obchod sa nachádzal na Panskej ulici číslo 17. Za celý nákup zaplatil doktor Schönbauer 12 zlatých a 7 grajciarov, pričom podľa Hrivňáka tvoril tri štvrtiny ceny celého nákupu cukor. Ten stál 9 zlatých a 9 grajciarov.

Mestský archivár však nevie presne spočítať, koľko by nákup stál v prepočte na dnešné peniaze, keďže nie je isté, či išlo o konvenčnú, alebo viedenskú menu. „Keď to porovnám s platmi, ktoré mali vtedy robotníci na panstve Holíč, tak kamenársky majster by na sumu 12 zlatých a 7 grajciarov robil asi 5 dní, murársky majster asi 6 dní a bežný nájomný robotník asi 18 dní,“ približuje vtedajšie pomery. Nakupovať u Fischera si nemohol dovoliť každý, chodila tam hlavne stredná a vyššia trieda. Mandle či vanilka neboli na vidieku bežne dostupné. „U Fischera ste si už vtedy mohli kúpiť aj šumivé vína, rôzne zahraničné nápoje, likéry, čokoládu, kakao a tak podobne. Čiže inak prežívali Vianoce v tomto období šľachta a bohatí mešťania a inak chudobnejší ľud,“ vysvetľuje Hrivňák. Dodáva, že Dr. Schönbauer, ktorý nákup robil, patril k relatívne bohatým mešťanom, takže si mohol dovoliť nakúpiť za 12 zlatých a aj za oveľa viac.

Pravdepodobne piekol Viedenské koláčiky s mandľami a hrozienkami.

Vladimír Tomčík, odborník na gastronómiu, Bratislava

- Ryžu tento zákazník pravdepodobne kupoval ako prílohu k niečomu inému, sviečky ako dekoráciu. Podľa zvyšku nákupu usudzujem, že mal v pláne piecť viedenské koláčiky s mandľami a hrozienkami. Na ne podľa receptu potrebujeme maslo, cukor, vajíčka, polohrubú múku, citrónovú kôru, mandle a hrozienka, respektíve sultánky. Môžeme pridať aj vanilku. Plech sa musí pred pečením potrieť olejom. Okrem ryže a sviečok teda na tento recept použijeme všetko, čo je na účte z roku 1855. Múku a vajcia možno dokúpil na trhu.

