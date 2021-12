Frustrovaní majitelia gastroprevádzok ich rozsvietili načerveno: Pripravujú sa na otvorenie napriek zákazu

Gastroprevádzky boli tento rok otvorené len 4 mesiace a mnohé sú bez príjmu a na pokraji krachu. Nezarobia ani na výplaty, nieto na úvery, ktoré minulý rok dostali. Už ich totiž nemajú z čoho splácať.

Pomoc od štátu je skôr formálna a menšia ako v druhej vlne. To všetko bol dôvod, že sa majitelia zjednotili a ako akt zúfalstva chcú svoje podniky aj napriek zákazu otvoriť 26. decembra.

Podnikatelia v gastre a hotelierstve sformulovali 5 požiadaviek pre vládu. „V tejto fáze, keď nás vláda ignoruje, sme rozsvietili podniky načerveno, ako symbol našich krvácajúcich podnikov. Je to prejav spolupatričnosti a podniky sa začínajú červenať. U nás by boli iba očkovaní a prekonaní, navyše v bezpečnej vzdialenosti,“ povedal majiteľ popradskej pizzerie Michal Kollár (48). Pridal sa aj majiteľ reštaurácie zo Starého Smokovca Vladimír Mikolaj (38). „Hostia chodia denne do Zakopaného na obedy,“ povedal s tým, že je ochotný otvoriť. Rovnako zmýšľajú v najstaršom tatranskom hoteli Villa dr. Szontagh. „Tu by mali ľudia relaxovať a nie, aby sme ich vyháňali,“ povedala majiteľka Katka Vrábelová (40). Prezident Aliancie slovenskej gastronómie V. Pavlovský je tiež rozčarovaný. „Ak sa nič zásadné nezmení, sme pripravení otvoriť až stovky podnikov.Zatiaľ svietia načerveno“ povedal. Polícia na avizované otváranie reagovala stroho. „Budeme postupovať podľa platnej právnej úpravy,“ povedal hovorca prezídia PZ Michal Slivka.