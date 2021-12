Lekárku obžalovali z usmrtenia Ninky († 6)! Nešťastní rodičia čítali uznesenie so slzami v očiach, oslovili sme aj pediatričku

Milované dieťa im už nikto nevráti, napriek tomu cítia po rokoch trápenia aspoň malé zadosťučinenie.

Rodičia prváčky Ninky Chuchelovej († 6), ktorá zomrela pred ôsmimi rokmi na dehydratáciu, prežívajú aktuálny predvianočný čas inak ako väčšina ľudí. Tento týždeň im Krajská prokuratúra v Trenčíne oznámila, že v prípade jednej obvinenej lekárky trestné stíhanie pre prečin usmrtenia zastavila, druhá sa však postaví pred súd. Prokurátorka totiž podala na pediatričku Janku B. obžalobu pre prečin usmrtenia.

Zažívajú pocit úľavy aj nekonečnej bolesti. Prváčka Ninka Chuchelová († 6) zomrela pred ôsmimi rokmi na dehydratáciu v bratislavskej nemocnici, kam ju previezli z Trenčína. Príčinou smrti bola podľa pitevnej správy dehydratácia. Jej nešťastní rodičia teraz po rokoch čakania a trápenia dostali upovedomenie prokurátorky Krajskej prokuratúry v Trenčíne. Tá ich informovala, že na Okresný súd v Trenčíne podala obžalobu na detskú pediatričku Janku B. pre prečin usmrtenia. Za to jej v prípade dokázania viny hrozí dva až päť rokov väzenia, keďže ide o usmrtenie chránenej osoby. „Dostali sme rozhodnutie, ale čítali sme ho s očami plnými sĺz. Nikdy sa nezmierite s tým, že stačila jediná infúzia a vaše dieťa mohlo žiť,“ hovorí o rozhodnutí krajskej prokuratúry otec Ľubomír. Nešťastní rodičia vravia, že je to pre nich stále bolestivé. „Pred Vianocami to prežívame ešte intenzívnejšie. Upovedomenie sme však prijali s pocitom úľavy a nádeje, že spravodlivosť existuje. Veríme, že smrť nášho dievčatka môže byť mementom v nemocniciach, že nebudú musieť iní rodičia prežívať to, čím sme si prešli my,“ vraví mama Danka.