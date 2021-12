Krajniak: Pracovníci v zariadeniach sociálnych služieb dostanú po 350 eur

Pracovníci v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS) dostanú odmenu po 350 eur. Schválila ju v piatok vláda.

Uviedol to na brífingu po rokovaní vlády minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). Na uvedené odmeny by podľa neho malo ísť vyše 15 miliónov eur. "Chcel by som informovať ľudí, ktorí pracujú v ZSS, ale aj vo vybraných subjektoch, ktoré poskytujú sociálnu kuratelu a sociálnoprávnu ochranu detí, že im bude, podobne ako zdravotníkom, vyplatená odmena 350 eur. Bude vyplatená na základe projektu, ktorý sme už tento rok robili. To znamená, pre nich to bude druhá odmena. Ten prvý projekt bol hradený z prostriedkov EÚ, toto bude hradené z prostriedkov štátneho rozpočtu."

Odmena sa podľa neho bude odhadom týkať 32.222 zamestnancov. "Na túto jednorazovú odmenu je pre nich vyčlenených celkom 15.247.000 eur," dodal Krajniak.

Podľa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR dotáciu nebude možné použiť na úhradu dohodnutej mzdy alebo platu v pracovnej zmluve zamestnanca. "Treba zdôrazniť, že tieto finančné prostriedky nemôžu byť použité na vyplatenie riadnych platov a miezd zamestnancov podľa platových dekrétov," dodalo vo vládnom materiáli MPSVR.

Cieľom právnej úpravy, ktorú schválila vláda, je zabezpečiť poskytnutie účelovej dotácie poskytovateľom vybraných druhov sociálnych služieb, vybraným subjektom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ako aj subjektom zabezpečujúcim terénnu sociálnu prácu, ako zamestnávateľom na vyplatenie mimoriadnej odmeny pre ich zamestnancov.