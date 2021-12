Veľký sen ťažko chorého Šimonka, ktorý bojuje s akútnou leukémiou: Chce letieť balónom, srdcervúci dôvod

Malý Šimonko (7) statočne bojuje s leukémiou. Po tom, ako mu v roku 2019 diagnostikovali túto zákernú chorobu, musel podstúpiť chemoterapie v nemocnici.

Na oddelení strávil dlhých 9 mesiacov, počas ktorých spoznal veľa kamarátov s podobným osudom. Bohužiaľ, mnohí z nich boj s ťažkým osudom prehrali. V pamäti Šimonka však ostanú navždy. Spomína na nich a dokonca vyslovil prianie, že by chcel raz letieť balónom, aby bol k nim bližšie. Ku kamarátom, z ktorých sú už anjelikovia v nebi... Dojatí rodičia sa rozhodli splniť mu toto želanie. Mamina Dana (36) rozbehla zbierku, v ktorej sa mu dobrí ľudia poskladali na vysnívaný let.

Pokojný život rodiny zo Spiša nabral pred dvomi rokmi dramatický spád. V súčasnosti už trojnásobná matka Dana, ktorá má syn­čekov Lukáša (10), Ši­monka (7) a 21-mesačného Martinka, žila so svojím manželom Jozefom (39) normálny, pokojný život s bežnými radosťami a starosťami. Keď čakala Martinka, v 4. mesiaci tehotenstva musela kvôli zdraviu zanechať prácu v školskej jedálni. V tom istom čase začal mať druhorodený synček Šimonko nečakané zdravotné problémy.

„Mal teploty, bolesti hlavy a antibiotiká nezaberali. Začal sa pomočovať. Počas dňa aj 5-krát zaspal, čo nebolo jeho zvykom,“ opísala Dana začiatok zdravotných problémov synčeka. Vybrali sa preto za lekárom na odber krvi. Bolo to presne 15. novembra 2019. Na ten deň Dana nikdy nezabudne. „Volala mi pani doktorka, že niečo nie je v poriadku, že musím prísť so Šimonkom do nemocnice, že o nás vedia a čakajú nás. Tam mi vysvetlili, že synček má leukémiu a hneď mu podajú transfúziu krvi a keď mu dotečie, musíme ísť hneď do Košíc. Bol to šok, strach, pocit úzkosti, čo teraz, mala som čo robiť sama so sebou,“ spomína Dana.

Finančná núdza

Šimonkovi lekári diagnostikovali akútnu lymfoblastovú leukémiu. Pre chorobu syna musel jeho otec Jozef, ktorý pracoval ako kamionista, ísť na OČR. Šimonkova choroba si totiž vyžadovala návštevy lekára prakticky každý týždeň a veľa cestovania. „Syn začal dostávať chemoterapie. Keďže som bola v tom čase tehotná, nemohla som byť s ním v nemocnici, musel s ním byť manžel. Šimonko absolvoval dlhú a veľmi náročnú 9-mesačnú liečbu, keď ležal v nemocnici. Domov prišiel za ten čas len na pár dní,“ spomína na neľahké obdobie Dana. Náročná liečba a cestovanie priviedli rodinu do veľmi náročnej finančnej situácie. Len vďaka nezištnej pomoci ľudí a zbierkam zo školy, škôlky, rodiny a priateľov z jej okolia dokázali utiahnuť všetky náklady na Šimonkovu liečbu. „Vďaka ľuďom, ktorí nám prispeli v roku 2019, sme dokázali všetko utiahnuť, bez nich by to nešlo,“ vyjadrili hlbokú vďaku Šimonkovi rodičia.