Novoročné oslavy v Spišskej Novej Vsi nebudú: Zahreje vás pri srdci, čo spraví radnica s ušetrenými financiami

Vedenie mesta Spišská Nová Ves sa rozhodlo tradičné novoročné oslavy a ohňostroj v tomto roku neusporiadať.

Ušetrené finančné prostriedky mesto rozdelí na štyri prospešné aktivity.

Ako informovala pracovníčka pre styk s médiami MsÚ Edita Gondová, v súvislosti s aktuálnou epidemickou situáciou na Slovensku sa mesto rozhodlo tradičné novoročné oslavy spojené s ohňostrojom neusporiadať. „Musíme rešpektovať prijaté opatrenia. Ohňostroje na Silvestra v rôznych kútoch mesta budú tak či tak. Myslím si teda, že ľudia si príchod Nového roka napriek tomu vedia užiť,“ uviedol v tejto súvislosti primátor mesta Pavol Bečarik.

Finančné prostriedky, ktoré by boli vynaložené na zabezpečenie novoročných osláv spojených s ohňostrojom, sa vedenie mesta rozhodlo využiť inak. „Hľadali sme spôsob, ako by sme mohli zmysluplne využiť peniaze, ktoré by sme inak museli zaplatiť za ohňostroj. Napokon sme sa rozhodli rozdeliť ich medzi štyri subjekty,“ doplnil Bečarik.

Z ušetrených finančných prostriedkov zakúpia hračky a vybavenie do Špeciálnej materskej školy sv. M. M. Kolbeho, ktorú navštevujú zdravotne znevýhodnené deti. Zároveň mesto zabezpečí dva kusy kyslíkových koncentrátorov, ktoré poslúžia pacientom v domácej liečbe na zapožičanie prostredníctvom agentúry ADOS Spišskej katolíckej charity. Časť prostriedkov bude použitých na zabezpečenie štedrovečerného menu pre ľudí bez domova, ktorým zároveň poskytne teplé oblečenie a deky. Ušetrené peniaze venuje aj opusteným psom v mestskom útulku.