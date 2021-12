Adrián na internete burcuje ľudí: Na Slovensko má prísť 40-tisíc migrantov?! Polícia reaguje

Facebookový profil užívateľa Adrián Figa šíri informáciu, že na Slovensko má prísť 40-tisíc migrantov z Afganistanu.

Ľudí vyzval, aby jeho príspevok zdieľali. ,,Kým táto vláda stále rieši iba koronu, zároveň v tichosti podpisuje medzinárodné zmluvy, o akých by sa nám ani nesnívalo. Nikto z okolitých štátov nechce migrantov, no na Slovensko by ich malo prísť až 40-tisíc, pretože ich všetci odmietli,“ píše.

Polícia jeho tvrdenia vyvracia, oslovila v tejto veci Ministerstvo vnútra. ,,Postoj SR v tejto otázke zostáva nezmenený. Okrem priamej evakuácie osôb z Afganistanu v auguste tohto roka naďalej platí, že Slovensko ponúka priestor pre prijatie 10 osôb, ktoré v Afganistane pracovali pre misiu Európskej únie,“ odkázal rezort.

Žiadna invázia migrantov sa teda podľa polície konať nebude. ,,Tak ako už roky hovoríme, slovenská azylačná politika je jedna z najprísnejších - je extrémne ťažké dostať azyl a legálne tu žiť. Zároveň platí, že migranti o Slovensko nemajú záujem. Sme pre nich neatraktívna krajina,“ odkazujú muži zákona.