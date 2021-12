Bude na Slovensku očkovanie povinné? Čaputová to povedala na rovinu

Povinné očkovanie bude zrejme nevyhnutným opatrením. Dôležitá však bude aj cesta, ako sa k nemu krajina dopracuje.

Upozornila na to v piatok prezidentka SR Zuzana Čaputová počas očkovania v prezidentskom paláci. "Zatiaľ to vyzerá tak, že sa objavujú nové a nové mutácie a koronavírus od nás neodchádza. K povinnému očkovaniu už pristúpili krajiny ako Maďarsko, Poľsko, Rakúsko a veľmi reálne to zvažuje Česká republika," poukázala Čaputová.

Pripomenula, že Slovensko je špecifické v tom, že viac ako polovica populácie sa očkovania buď bojí, alebo ho odmieta. "Veľký dôraz by som preto kládla aj na cestu, ako sa k povinnému očkovaniu dostať, aby ten nástroj bol naozaj efektívny," uviedla hlava štátu. Je potrebné diskutovať s odborníkmi, ktorých skupín by sa malo povinné očkovanie týkať. "Po mojej debate s odborníkmi sa viac hovorí o profesijných skupinách ako o senioroch, ale je to odborná otázka," dodala Čaputová.