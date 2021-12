V diaľkových vlakoch a autobusoch už platí režim OTP: Ostatní cestujúci majú zákaz!

V diaľkových vlakoch a autobusoch od piatka 17. decembra môžu cestovať iba plne očkovaní, negatívne testovaní alebo ľudia s prekonaním ochorenia COVID-19.

Cestujúci nespĺňajúci podmienky OTP majú podľa rozhodnutia vlády zo 14. decembra zákaz využívať diaľkovú vlakovú a autobusovú dopravu. Dodržiavanie nových pravidiel v rýchlikoch a vlakoch InterCity Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s., (ZSSK) budú kontrolovať policajti spolu s vlakvedúcimi.

Pre agentúru SITA to už skôr potvrdil hovorca národného osobného vlakového dopravcu Tomáš Kováč. Spoločnosť zároveň prosí cestujúcich, aby dodržiavali všetky platné protipandemické nariadenia, cestovali s prekrytými dýchacími cestami a boli pripravení preukázať sa platnými dokladmi o očkovaní, prekonaní tejto choroby alebo negatívnym výsledkom testu na COVID-19.

Autobusový dopravca Slovak Lines aktuálne upozornil cestujúcich na zmenu podmienok v diaľkových autobusoch, teda aj na jeho medzinárodných linkách na letisko Schwechat alebo do Viedne, ako aj na diaľkových linkách partnerov spoločnosti na Slovensku. „Prosím, myslíte na to, aby ste pred cestou mali všetky potrebné potvrdenia so sebou, aby sme sa vyhli zbytočným zdržaniam a komplikáciám," požiadal v piatok cestujúcich Slovak Lines.

Prezident Zväzu autobusovej dopravy (ZAD) Peter Sádovský nepredpokladal zásadnejšie problémy v diaľkových autobusoch v súvislosti s režimom OTP. „Tok cestujúcich nie je až natoľko silný pri nastupovaní do autobusov diaľkových liniek. Režim kontroly by mal byť identický s kontrolami na iných miestach, teda využívať COVID-pasy alebo potvrdenia o prekonaní choroby," uviedol pre agentúru SITA. Sádovský verí, že problémy v autobusovej doprave z dôvodu zavedenia OTP nebudú. „Len sprísnený režim vie pomôcť návratu do normálu, čo pomôže zotaviť sa aj verejnej osobnej doprave," dodal prezident ZAD. Pripustil možnosť, že niektorí cestujúci pravidlá nebudú chcieť rešpektovať.