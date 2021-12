Deti zažili na lyžiarskom zájazde nočnú moru: Matka opísala, čo prežíval syn po sexuálnom útoku učiteľa

Boli to pre nich desivé chvíle! Vo štvrtok pokračovalo v Spišskej Novej Vsi pojednávanie s prešovským učiteľom Michalom B. (41), ktorý je obžalovaný zo sexuálneho násilia na žiakoch prešovskej základnej školy počas lyžiarskeho zájazdu ešte v roku 2019. Pedagóg sa však ospravedlnil z neúčasti na pojednávaní. Vypovedať však prišla väčšina rodičov.

Do Spišskej Novej Vsi pricestovali rodičia 14 detí zo 17, ktoré mali byť podľa obžaloby zasiahnuté vyčíňaním pedagóga. „V to ráno som mala mobil zahltený správami. Písal mi aj syn. To, čo som si prečítala, bolo strašné,“ spomína mamička jedného zo žiakov. Podľa jej slov po príchode zo zájazdu v Hnilčíku (okr. Spišská Nová Ves) v januári 2019 sa jej dieťa uzavrelo do seba a bálo sa zaspať.

„Našťastie rozhovory s psychoterapeutom zabrali. Hrozné, že učiteľ si u detí vybudoval dôveru a potom ju takto zneužil,“ povedala matka s trpkosťou v hlase. „Všetci rodičia ho chcú vidieť za mrežami. Najväčším trestom je ale to, že s tým bude musieť žiť,“ uzavrela matka. Obžalovaný Michal B. na štvrtkové pojednávanie neprišiel, na tom novembrovom však jeho advokát prezradil, že sa nevykrúcal.





„Môj klient na hlavnom pojednávaní urobil vyhlásenie a v ňom nepoprel spáchanie skutku,“ ozrejmil obhajca. V prípade dokázania viny mu hrozí až 15-ročný trest. Od pedagóga žiada podľa informácií Nového Času zdravotná poisťovňa náhradu škody vo výške 600 eur za každé dieťa. Podľa advokáta pedagóga požaduje navyše každý jeden rodič od obžalovaného sumu 5 500 eur ako nemajetkovú ujmu. Proces odročili na február 2022.