Slovenka Martina Pilcerová sa stala svetoznámou v žánroch sci-fi a fantasy: Ilustrovala knižný megahit!

Uznávanú výtvarníčku poznajú skôr v zahraničí ako doma. Martina Pilcerová (48) z Lučenca má veľkú zá­kladňu fanúšikov medzi milovníkmi sci-fi a fantasy v Spojených štátoch amerických a vo Veľkej Británii.

Ilustrovala už totiž napríklad knihy, podľa ktorých vznikla séria Hra o tróny, ale stvorila aj zberateľské a herné karty pre Blizzard Entertainment alebo Wizards of the Coast.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Martina ako dievčatko obsedela len vtedy, keď jej mama dala na stôl papier a ceruzku. Už ako päťročnú ju prijali do základnej umeleckej školy. „Ako malá som chcela byť ilustrátorka, ale aj kozmonautka,“ smeje sa sympatická výtvarníčka, ktorá už na gymnáziu začala s kamarátkou tvoriť komiksy do miestnych novín a kreslenie s písaním skĺbila aj v časopise Bublinky.

Jej tvorba pokračovala aj pri štúdiu na vysokej škole výtvarných umení. „Začala som ilustrovať časopisy či prebaly kníh najmä do Čiech. Chodila som aj na science fiction a fantasy stretnutia hlavne za veľkú mláku, kde som získavala kontakty,“ prezradila. Vtedy sa totiž ešte práce posielali odfotené na diapozitívy, čo bolo drahé a dlho trvalo, kým prišla odpoveď. Pilcerová teda radšej chodila so svojím portfóliom pod pazuchou počas vydavateľských večierkov a vystavovala maľby kade-tade.





Robí aj kartičky

Po skončení školy začala robiť pre amerického spisovateľa Georgea Martina, ktorý sa preslávil sériou Hra o tróny, ktoré islustrovala. Následne prišli iné zákazky v podobe zberateľských herných kariet pre Blizzard Entertainment či Wizards of the Coast. Martinu poznajú najmä v zahraničí, v rodnej krajine už menej.

„Je zvláštne, keď nevidím svoje maľby. Občas mi zavolajú známi, že videli obálku knihy na letisku v Kanade,“ dodala s tým, že aj cez pandémiu má zákaziek stále dosť. Kto by si však myslel, že Martina za svoju prácu poriadne zarába, mýlil by sa. „Dobrá zákazka chodí párkrát za rok, ale výtvarník potom môže predávať tzv. Artist Proofs a originály svojich diel v dražbách,“ uzavrela s tým, že si najviac váži ocenenie Najlepší sci-fi výtvarník v Európe.

Spolupracuje so svetoznámymi menami

Viac fanúšikov má v USA či vo Veľkej Británii než v rodnej krajine. Žije v Lučenci, no jej podpis získate skôr na autogramiáde v Tokiu, Berlíne či Chicagu. Martina Pilcerová je svetoznáma výtvarníčka a umelkyňa žánru sci-fi a fantasy. Ilustrovala prebaly kníh, podľa ktorých vznikla filmová séria Hra o tróny, zberateľské a herné karty pre herné štúdiá Blizzard Entertainment či Wizards of the Coast. Najviac si váži ocenenie Najlepší sci-fi výtvarník v Európe.