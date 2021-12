Matovič prišiel s novým nápadom: Lockdown len pre seniorov?! Drsné odkazy analytikov a dôchodcov

Katastrofickým dosahom variantu omikron sa môžeme pokúsiť predísť lockdownom pre všetky osoby nad 60 rokov. Bez ohľadu na to, či sú, alebo nie sú zaočkované, či prekonali koronavírus.

Najnovší nápad ministra financií Igora Matoviča (48) okamžite vyvolal počudovanie medzi odborníkmi a odmietavé reakcie tých, ktorých by sa dotkol, teda seniorov. Ako si to predstavuje a prečo sa opäť mieša do pôsobnosti iného ministerstva?



Lockdown pre vekovú kategóriu 60+ by sme podľa Matoviča mali mať pripravený v zásobe pre prípad, že by omikron spôsobil opäť obrovský nápor na nemocnice, čo on sám očakáva v polovici januára.

„Osobne som navrhol, že v tom prípade sa musíme nachystať na jediné riešenie, a to je, bohužiaľ, obmedziť pohyb ľudí nad 60 rokov. Nedokážeme tie státisíce ľudí extrémne rýchlym spôsobom zaočkovať. Keď chceme chrániť ich zdravie a zároveň ochrániť systém nemocníc, aby bol ako-tak funkčný, budeme musieť prijať možno aj takéto ťažké rozhodnutie - zakázať voľný pohyb ľuďom, ktorí sú najzraniteľnejší, bez ohľadu na to, či sú očkovaní, alebo nie,“ vyznal sa Matovič.





Je tento návrh v hre? „Ministerstvo zdravotníctva vníma všetky názory kolegov či úradov a zodpovedne ich vyhodnocuje. Konzílium odborníkov následne po vyhodnotení dáva odporučenie na riešenia,“ uvádza hovorkyňa Zuzana Eliášová. Matovič nepovedal, ako by si lockdown predstavoval konkrétne. Z doterajších vyhlásení zákazu vychádzania sa môžeme domnievať, že ľudia nad 60 rokov by mohli chodiť aspoň do práce alebo do esenciálnych obchodov, keďže to nikdy nebolo zakázané ani v najtvrdších lockdownoch.

Ostrejšie sa voči Matovičovmu nápadu vyhranila predsedníčka zdravotníckeho výboru NR SR Jana Bittó Cigániková (SaS). „Veľmi by pomohlo, keby sa Igor Matovič k pandémii nevyjadroval, pretože o omikrone nemáme dáta a bolo by dobré, keby sa minister financií držal dát,“ povedala pre Nový Čas. Šéf Sme rodina Boris Kollár by súhlasil s takýmto obmedzením. „Keby boli na nevyhnutnú dobu chránení aj týmto spôsobom, je to za nás lepšie, ako im udeliť štátom povinné očkovanie,“ povedal.