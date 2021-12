Exkluzívny rozhovor s Borisom Kollárom: Prečo neodídem z koalície! Jedna vec sa mu na kolegoch nepáči

Problémové dieťa koaličnej zostavy. Tak ho vnímajú niektorí politici po tom, čo odmieta podporiť viaceré reformy súčasnej vlády. Predseda parlamentu Boris Kollár (56) v rozhovore pre Nový Čas vysvetľuje, prečo nehlasujú za zmeny zákonov viacerých ministrov a ako chce v koalícii vlastne vydržať.

Koalícia bude mať za sebou pomaly dva roky spoločného vládnutia. Ako by ste opísali aktuálne pomery medzi vami?

Každá koaličná strana má nejaké výhrady k prístupu ostatných strán. To je bežné. Ide o manželstvo z rozumu, nie z lásky. V láske dokážete viac odpúšťať, tolerovať. Tu si každý tvrdo presadzuje svoju politiku, preto to veľakrát vyzerá, že sa hádame.

Ide o tvorivý spor, z ktorého nakoniec vyjde nejaký konsenzus. Rozdiel oproti predchádzajúcim koalíciám je ten, že sa viac vecí dostáva na verejnosť z tohto uzatvoreného hrnca, čo je nesprávne, lebo ľudia vnímajú rozpor koaličných strán, ktorý tam je bežne. Len predchádzajúce vlády to robili šikovnejšie, že si vedeli ustrážiť, aby to nešlo von.



Richard Sulík hovorí, že v súčasnosti má asi najväčší pocit, že dovládnete do konca súčasného obdobia. Stotožňujete sa s tým?

Áno. Som presvedčený, že dovládneme.

Mňa mrzí to, že veľakrát sa na niečom dohodneme a niektorí partneri idú vzápätí pred novinárov a majú nutkavú potrebu predbehnúť druhého kolegu s nejakou správou, ktorá je pozitívna. Cez médiá riešia aj vnútorné spory, aby ovplyvnili toho koaličného partnera, a to sa mi nepáči, že sa deje. To však nie je táka vec, kvôli ktorej by som sa mal „zavzdušňovať“, či hádzať o zem. To je život a musíme to rešpektovať. Asi to už iné nebude.





Zbytočne mi hádžete takéto udičky, na toto nebudem reagovať. Som teraz v tejto koalícii a budem robiť všetko pre to, aby sa nám podarilo naplniť program, ktorý sme priniesli pred voľbami.

Veľa vecí sme už splnili ako skrivodlivosť na ženách 57 - 63, zrušenie doplatkov na lieky pre deti a dôchodcov či limity na exekúcie. Čakajú nás ešte dve veľké úlohy, a to výstavba štátnych nájomných bytov a veľká exekučná amnestia.



Richard Sulík nazval zákon o nájomných bytoch v tej podobe, ako ste ho predložili, hlúposťou.

Mohol by som teraz povedať, koľko hlúpostí urobil, alebo navrhoval Richard Sulík. Nebudem napádať takýmto hlúpym spôsobom koaličných partnerov, lebo by som našiel veľa hlúpostí aj u nich. Je to rovnako nízke, akoby som povedal, že jeho kilečko je hlúposť a je to jeho vlajková loď.

Nájomné byty fungujú v celej západnej časti EÚ. V Rakúsku to funguje, normálne to beží, a pre Richarda Sulíka je to hlúposť? Pre Borisa Kollára a pre stovky tisíc ľudí lacné nájomné bývanie rozhodne nie je hlúposť a mňa to mrzí, že Richard nemá sociálne cítenie.