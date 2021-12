Tunel Višňové zhltne alokované eurofondy, tým to neskončí: Slovensko bude musieť hľadať zdroje na dostavbu

Eurofondy, ktoré sú alokované na výstavbu diaľničného úseku D1 s Tunelom Višňové do konca roka 2023, Slovensko vyčerpá.

Sú nižšie, ako je zmluvná cena za dielo a SR bude musieť hľadať dodatočné zdroje na dostavbu. Vyhlásil to vo štvrtok počas živého vysielania na sociálnej sieti minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) v súvislosti s avizovaným predĺžením výstavby.

Doležal skonštatoval, že už pri podpise zmluvy sa vedelo, že nenávratný finančný príspevok (NFP) nepokrýva celú cenu dostavby Tunela Višňové. "My vieme, že budeme musieť hľadať dodatočné zdroje na dostavbu," potvrdil s tým, že na dofinancovanie sa ponúka nové programové obdobie či štátny rozpočet.

Zároveň priblížil, že sa chystá arbitráž medzi bývalým zhotoviteľom a Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS), kde si obe strany nárokujú isté sumy. Aj výsledok arbitráže podľa ministra zaváži pri riešení dofinancovania. "Pre mňa je dôležité, že stavba beží, že v stavbe sa pokračuje," podotkol.

Podľa jeho slov mal rezort vedomosť o tom, že na primárnom aj sekundárnom ostení sú problémy, ale nepoznali presne ich rozsah. "Ak by sme mali robiť detailnú diagnostiku my ako obstarávatelia, tak možno ešte súťaž nie je vyhlásená," ozrejmil Doležal. Kľúčové podľa neho bolo zmapovať tunel dostatočne na to, aby mohla byť vyhlásená súťaž. Každý zhotoviteľ si tak podľa neho bol vedomý, že tam môže objaviť nejaké "prekvapenie". Dodal, že až keď bude známy rozsah opravných prác, bude možné povedať, o koľko sa lehota výstavby predĺži.

Diaľničný Tunel Višňové pri Žiline sa nepodarí sprejazdniť v pôvodne avizovanom termíne, teda do konca roka 2023. Dôvodom sú zistenia z diagnostiky stavby tunela, ktorá preukázala, že je nutné urobiť opravné práce vo veľkom rozsahu. V pondelok (13. 12.) to potvrdili diaľničiari.

NDS podpísala v apríli zmluvu so spoločnosťou Skanska, ktorá je novým zhotoviteľom úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Dubná skala. Zmluvná cena na dokončenie 13,5-kilometrového úseku D1 vrátane 7,5 kilometra dlhého Tunela Višňové je 255 miliónov eur.